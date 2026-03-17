Taymara Oropesa, de Cuba, reina del Giraldilla de Bádminton

La Habana.- LA CUBANA Taymara Oropesa se convirtió en la reina del XXIV Internacional de Bádminton Giraldilla de La Habana, al conquistar dos títulos en individual y doble mixto, y un metal de plata en doble femenino.

En el amplio coliseo de la Ciudad Deportiva, la holguinera paseó en los dos tiempos (21-7, 21-6) frente a Francesca Clark, de Malta, y subió a lo más alto del podio en single como en 2024, cuando por vez primera dominó la modalidad más codiciada en este deporte.

El pasado año no se pudo presentar en su mejor forma, pues tres meses antes se convirtió en mamá, y no se incluyó en el medallero; sin embargo, contribuyó con sus compañeros cienfuegueros al oro, en doble femenino con Leyanis Contreras, y al bronce en el mixto al lado de Roberto Carlos Herrera.

Este domingo ella y Herrera mejoraron su desempeño al imponerse a los dominicanos Yonatan Linarez y Nairoby Jiménez, con parciales de 26-24 y 21-14, resultado muy positivo, pues se trata de la principal pareja rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

No sucedió así en el doble para damas, en el que Taymara y Leyanis tuvieron la intención de defender la corona obtenida en 2025, pero las quisqueyanas Claritza Pie y Nairoby Jiménez, con un juego más compartido entre ellas, llevaron siempre la iniciativa para impedírselo y lo concretaron con parciales de 21-10 y 21-15.

Este propio año, las especialistas en ese evento ya habían dominado a las nuestras en el Abierto de Santo Domingo, por lo que aún las cubanas consideran que deben continuar haciendo hincapié en su preparación rumbo a los Juegos en la capital dominicana.

En single masculino se alzó con la victoria el favorito. El salvadoreño Uriel Canjura no le dio libertades al portugués Bruno Carvalho, para rendirlo por 21-15 y 21-12, y honrar su condición de subcampeón de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Para los representantes de Estados Unidos, Kathiravun Concheepuram y Mukil Nambikumar, correspondió la presea dorada en doble masculino tras dos enconados parciales de 21-16 y 23-25, definido en el tercero por 21-10 ante el propio Canjura y su compatriota Manuel Mejía.

El Giraldilla de La Habana concedió puntos para el ranking mundial y forma parte de los eventos clasificatorios con vista a Santo Domingo 2026.

El próximo 31 de marzo deben estar en esta capital los concursantes en el Torneo Internacional Serie, de mayor nivel que el Giraldilla, que por vez primera tendrá su sede en La Habana, excelente oportunidad para que los jugadores cubanos aprovechen otras jornadas de buen bádminton a fin de contribuir a su desarrollo. (Tomado de Jit)