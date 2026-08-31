Cuentas oficiales divulgan primeras fotos de Maduro desde Nueva York

La Habana, 30 ago.- A través de la cuenta oficial del presidente Nicolás Maduro se difundieron este domingo las primeras fotografías desde el lugar donde permanece recluido ilegalmente en una cárcel de Nueva York. En las imágenes se ve a Maduro sonriente y animado, acompañando las fotos con un mensaje dirigido a sus nietos, a los niños venezolanos y a sus seguidores.

El texto, presentado como un «pequeño regalo de amor y esperanza», contiene un mensaje de fortaleza y gratitud.

El mandatario expresó: «Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición».

Un mensaje para los niños y sus nietos

El líder bolivariano dedicó sus palabras especialmente a los más pequeños. «Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama», escribió en la publicación.

«Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios», agregó Maduro, en referencia a su esposa, la primera dama Cilia Flores.

Confianza y fe en el futuro

El mensaje incluyó una cita bíblica del apóstol Pablo: «Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó» (Rom 8.37). Maduro cerró con una declaración de confianza: «Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá». Todas las imágenes tienen fecha del 25 de junio de 2026. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)