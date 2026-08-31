Gana Canadá preolímpico de Santo Domingo y Cuba cierra con bronce

La Habana, 30 ago.- El equipo femenino de Canadá conquistó la medalla de oro y el único cupo en disputa para Los Ángeles 2028, en el torneo Preolímpico de Norceca de Santo Domingo, en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias, donde Cuba logró la presea de bronce.

Las canadienses derrotaron este sábado 3-1 (25-15, 20-25, 25-23 y 25-14) al anfitrión República Dominicana, mientras que las cubanas superaron a las puertorriqueñas con pizarra de 3-0 (25-22, 25-18 y 25-21).

Según las estadísticas colectivas oficiales del partido, la mayor de las Antillas tuvo su principal arma en el éxito en el bloqueo, con balance de 12 puntos por siete, al igual que los errores propios, ya que entregó 13 tantos por 25 de sus rivales.

También estuvieron mejor en el ataque, pero por la mínima (36-35), mientras que fueron superadas en el servicio (6-2).

Individualnente, sobresalieron las cubanas Yalain Regla de la Peña González, máxima anotadora del partido con 16 puntos, apoyada por Laura Beatriz Suárez Hernández (10), en tanto que, por las boricuas, resaltaron Decelise Annalee Champion (11) y Adriana Rodríguez de Jesús (10).

Recordar que Canadá, Dominicana, Cuba y Puerto Rico aseguraron las plazas para el Campeonato Mundial, previsto a efectuarse del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2027 en Estados Unidos y Canadá, mientras que México logró el cupo por el ranking.

Pero todavía queda camino por recorrer hacia la cita multideportiva estadounidense, ya que existe un sistema de clasificación que aclara que la nación anfitriona, Estados Unidos, tiene la plaza segura con sus selecciones femenina y masculina.

Las otras variantes son el Campeonato Continental 2026, con cinco boletos (f y m), incluído el de Norceca, la Copa Mundial de Voleibol 2027 (tres plazas por género, con los mejores equipos no clasificados y el ranking mundial FIVB, con tres puestos finales por género asignados después de la ronda preliminar de la VNL 2028.

Este miércoles las canadienses se proclamaron también campeonas del Campeonato Continental de Norceca femenino, seguidas por las estadounidenses (seguras para la cita multideportiva bajo los cinco aros por su condición de sede), las cubanas, dominicanas, puertorriqueñas, mexicanas, costarricenses y trinitarias, en ese orden.

Canadá venció 3-2 en la final Estados Unidos, y las cubanas superaron 3-0 a las locales quisqueyanas.

Por su parte Puerto Rico concluyó en el quinto lugar, al disponer 3-2 de México, y Costa Rica terminó en el séptimo puesto con victoria de 3-0 a Trinidad y Tobago. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)