CIGB recibe registro sanitario de Hebermin y Heberprot-P para la Unión Económica Euroasiática

La Habana, 2 nov.- El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba recibió las actualizaciones de Autorización de Comercialización (registro sanitario) de los medicamentos Hebermin y Heberprot-P; así mismo, las entradas correspondientes de estos productos al Sistema Unificado de la Unión Económica Euroasiática (UEEA).

Este paso permite comercializar ambos fármacos en la Federación de Rusia. También facilita su introducción en Kazajistán, Kirguistán, Armenia y Bielorrusia.

Heberprot-P es un fármaco innovador y único en su clase. Se emplea en el tratamiento de úlceras de pie diabético y en la cicatrización de heridas complejas. Hebermin es un fármaco biosimilar. Está destinado al tratamiento de quemaduras y a la cicatrización de heridas menores.

Los sistemas de salud de varios países demandan ambos medicamentos. Se prevé que en los próximos años sean productos de uso masivo en varios países. (Tomado de Cubavisión Internacional)