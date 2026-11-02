Jardines de la Reina, a 60 millas al sur de la provincia de Camagüey: un tesoro dibujado de naturaleza

Matanzas, 2 nov.- Existen tesoros capaces de brillar dibujados de naturaleza, ejemplo de ello resulta el archipiélago ubicado a 60 millas al sur de la provincia de Camagüey, que devino protagonista del audiovisual Jardines de la Reina: la joya azul del Caribe, presentado recientemente al público de Matanzas.

El material, dedicado al aniversario 30 de declarado Zona Bajo Régimen Especial de Uso y Protección, abriga en sí la belleza propia del santuario marino, atrapada en el lente de un grupo de especialistas pertenecientes a la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, y Avalon Internacional.

La propuesta en Tercera Dimensión (3D) -refirió Esteban Grau, integrante de la Sociedad Espeleológica de Cuba- busca enaltecer el patrimonio natural poco conocido e impregnar en los habitantes de esta ciudad el amor hacia aquello que nos identifica más allá de lo creado por nosotros mismos.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias el investigador resaltó, que se trata de resumir en cortes de video la riqueza marina que habita en esta gran escuela de biólogos, se muestran especies únicas como la Cherna criolla, la Guasa, el Cocodrilo Americano, especies diversas de tiburones, las esponjas, principal alimento del Carey, entre otras en peligro de extinción, que comparten hábitat, en este sueño de muchos.

Dirigido además a celebrar el aniversario 15 del nacimiento del parque nacional, el proyecto, estrenado en La Habana el 12 de octubre último, procura ser una ventana al archipiélago más virgen de Cuba e incentivar al público, desde las artes visuales, al cuidado de áreas protegidas.

Estudiantes y profesores de la Universidad de Matanzas disfrutaron también del novedoso aporte los días 14 y 15 de octubre últimos, así como también el público de la Atenas de Cuba asistió a la Gruta del San Juan dispuesto a enriquecer saberes y honrar la cultura de un modo diferente.

La misión de nosotros, los encargados de preservar áreas protegidas como esta, aspirante a la categoría de Patrimonio Natural Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – destacó Grau-, figura en acercarla para que se pueda conocer todo aquello que debemos proteger. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)