Cubanas empatan en torneo UNCAF sub-19 para féminas

La Habana, 12 nov.- La selección cubana de fútbol consiguió un empate ante su similar de Guatemala en el Torneo UNCAF sub-19 FIFA Forward de Ciudad Panamá 2026, en su mención para mujeres.

Las dirigidas por Silvio Pedro Miñoso sufrieron un gol tan temprano como en el minuto 6 del partido que obligó a tener paciencia y corregir el planteamiento táctico, para evitar que el golpe psicológico las sacara de juego.

Una vez superado el nerviosismo de los primeros minutos, consiguieron asentarse en el juego y comenzaron a crear oportunidades en el área rival.

Producto del despertar llegó el gol del empate al minuto 31, las cubanas aprovecharon la sosobra en las chapinas que no supieron defender el asedio y anotaron en propia puerta.

A partir de ahí el juego se tornó denso, muy disputado y con más cautela que vértigo, y así transcurrió el choque en el segundo tiempo hasta el pitazo final.

El 1-1 del marcador no se movió y ambos equipos consiguieron sumar un punto. Para las cubanas es el primero en el torneo, pues debutaron la víspera con derrota 3-1 ante Costa Rica, favorito precompetencia para ganar el torneo.

«Obviamente es bueno sumar puntos, pero el objetivo principal es dotar a nuestras jugadoras de partidos internacionales antes de las eliminatorias mundialistas de febrero en la categoría sub-20», explicó a JIT el vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Cuba, Ciro Escalona.

«Es importante ensayar en situaciones de juego real y ante rivales de este nivel, y las atletas han cumplido hasta el momento con las exigencias del cuerpo técnico, por lo cual estamos satisfechos», apuntó el también director del fútbol femenino en la AFC.

Este viernes culminan la fase de grupos frente a Nicaragua, partido al que llegan con posibilidad de culminar en el segundo puesto y disputar el tercer lugar del evento. (Tomado de JIT)