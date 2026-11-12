Billete cubano de cinco mil pesos aspira a premio internacional

La Habana, 12 nov.- El billete cubano de cinco mil pesos, dedicado a la heroína Celia Sánchez, figura hoy entre los nominados al premio Billete del Año 2026, que otorga la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios.

La organización, dedicada al estudio y la colección de papel moneda, distingue ejemplares de distintos países por el diseño artístico, la originalidad y los mecanismos de seguridad.

En la actual edición compiten también piezas de Bután, China y Ucrania.

La emisión cubana sobresale por incluir el retrato de una mujer por primera vez en la historia del papel moneda nacional. La figura seleccionada es Celia Sánchez Manduley, combatiente de la Sierra Maestra y una de las personalidades femeninas de mayor relevancia en la historia de Cuba.

El Banco Central de Cuba (BCC) puso el ejemplar en circulación el 1ro de abril de 2026, con unas dimensiones de 150 por 70 milímetros.

En el anverso aparece el rostro de Sánchez, reproducido en altorrelieve para permitir su identificación mediante el tacto.

La pieza incorpora diversos recursos contra la falsificación, entre ellos la mariposa (Hedychium coronarium), flor nacional cubana, cuyo diseño presenta un efecto de movimiento arcoíris que varía según el ángulo de observación.

A estos componentes se suma un hilo tridimensional integrado en el papel, con las siglas BCC y la denominación de cinco mil pesos, que genera un efecto de movimiento. También incluye una marca de agua y un electrotipo con el retrato de la heroína y el valor facial.

El reverso reproduce el Memorial Celia Sánchez, situado en el Parque Lenin, en La Habana, con lo que la emisión incorpora otro referente vinculado con la memoria histórica de la nación caribeña.

La nominación sitúa al papel moneda cubano entre las emisiones consideradas para el reconocimiento de la IBNS en 2026, en una edición que reúne diseños de diferentes regiones del mundo. (Tomado de Prensa Latina)