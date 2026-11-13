Cuba y Vietnam intercambian experiencias partidistas

La Habana, 13 nov.- El Partido Comunista de Cuba (PCC) y su homólogo de Vietnam (PCV) ratificaron este jueves la voluntad de fortalecer sus vínculos de cooperación durante un encuentro entre dirigentes de ambas organizaciones en esta capital.

La reunión tuvo lugar en la sede del Comité Central del PCC y estuvo encabezada por Roberto Morales, miembro del Buró Político y secretario de Organización de esa estructura, y Do Viet Ha, subsecretario de la Comisión de los Órganos Centrales del PCV, reporta el periódico Granma.

Morales expresó la satisfacción por recibir a la delegación vietnamita y destacó que la visita contribuirá a consolidar los lazos de amistad y solidaridad entre ambos partidos, construidos por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el presidente vietnamita Ho Chi Minh.

Al respecto, explicó que el Comité Central cubano desarrolla un proceso de intercambio con organismos de la Administración Central del Estado para evaluar el papel de las estructuras partidistas en el acompañamiento a las transformaciones económicas y sociales del país.

Como parte de ese programa, se realizaron visitas a seis organismos y este jueves comenzó una nueva jornada de trabajo en el Ministerio de Transporte.

Los integrantes de la delegación vietnamita agradecieron el recibimiento y compartieron criterios sobre la organización y funcionamiento de las estructuras partidistas, en un intercambio orientado al conocimiento mutuo y al fortalecimiento de la cooperación.

Por la parte cubana participaron también Yuniasky Crespo, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central, y Emilio Lozada, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, junto a otros dirigentes y funcionarios.

La delegación vietnamita estuvo integrada, además, por Phan Van Hung, miembro del Buró de la Comisión y subeditor general del diario Nhan Dan; Nguyen Khac Tien, vicejefe del Comité de Inspección y Control; Vu Duc Tu, vicejefe del Comité de Propaganda y Educación, y Tran Quyet Thang, vicejefe de la Oficina de la Comisión.

El embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, acompañó a los visitantes. (Tomado de Prensa Latina)