Camagüey vive nueva edición del Festival de Cine Europeo

Camagüey, 13 nov.- El cine europeo regresó a las pantallas cubanas con la novena edición de su festival, que comenzó este jueves en Camagüey. La programación se desarrolla en el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo, donde el público puede disfrutar, de manera gratuita, de una selección de obras representativas de la diversidad cultural y cinematográfica del continente.

Julio César Delgado, especialista del centro, explicó que las proyecciones se extienden durante todo el fin de semana. Las funciones de hoy viernes comienzan a las 2:00 p. m., mientras que el sábado y el domingo se ofrecerán dos tandas: a las 10:00 a. m. y a las 2:00 p. m. La muestra incluye producciones de Países Bajos, Portugal, Hungría e Italia, pertenecientes a géneros como el drama, el musical, la comedia y la animación.

La cartelera abrió con la comedia dramática neerlandesa «Jippie No More!», dirigida por Margien Rogaar, que también se proyectará el sábado a las 2:00 p. m. La película cuenta la historia de Jippie, un adolescente con síndrome de Down que enfrenta el descubrimiento del amor y la desilusión mientras su familia se prepara para una boda.

Este viernes 13 corresponde al musical portugués «Mi voz» (Nha Fala), de Flora Gomes. La cinta narra la historia de una joven de Cabo Verde que desafía una antigua leyenda familiar, según la cual las mujeres de su familia no deben cantar.

Durante el fin de semana se presentará, además, la animación húngara «Las cuatro almas del coyote», de Áron Gauder, programada para el sábado y el domingo a las 10:00 a. m. El filme aborda la lucha de un grupo de adolescentes indígenas contra la construcción de un oleoducto en sus tierras ancestrales.

La clausura tendrá lugar el domingo 15, a las 2:00 p. m., con la proyección del drama musical italiano «Gloria!», de Margherita Vicario. Ambientada en 1800, la película explora el talento oculto de una joven criada en un antiguo instituto musical de Venecia.

El cierre del festival contará con la participación de representantes de la Unión Europea en Cuba. La cita reafirma el valor del intercambio cultural entre Europa y la Isla, al tiempo que consolida al Complejo Audiovisual Nuevo Mundo como un espacio para el disfrute del cine internacional contemporáneo en Camagüey. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Fotos: Cortesía del Complejo Audiovisual Nuevo Mundo)