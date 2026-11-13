El reto de mover al país: Cuba impulsa cambios para sostener transporte automotor

La Habana, 13 nov.- El transporte automotor en Cuba registra hoy una caída del 47,9 por ciento en la movilidad de pasajeros, debido a las restricciones de combustible derivadas del cerco energético de Estados Unidos.

El impacto de la escasez de combustible se refleja en servicios esenciales como el transporte interprovincial, cuya operación ha sufrido una contracción considerable, explicó en el programa televisivo Mesa Redonda, el director general del Grupo Empresarial de Servicio de Transporte Automotor (GEA), Oscar Alberto Carbajal.

En el caso de la Empresa de Ómnibus Nacionales, los pasajeros trasladados cada día pasaron de más de cinco mil en 2025 a unos 844 en 2026.

Las dificultades también afectan el movimiento de mercancías, incluidos los suministros médicos para hospitales y farmacias, los productos que llegan al país por vía marítima y los donativos destinados a los parques fotovoltaicos, precisó el directivo.

La situación también repercute en el traslado de pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, pues en algunos territorios las dificultades para asegurar los recorridos han obligado a hospitalizar a personas que necesitan ese procedimiento, con consecuencias para sus familias.

Asimismo, presentan limitaciones los servicios de Medibús, destinados al traslado de personas que requieren atención médica especializada, mientras que el transporte escolar mantiene la prioridad para los estudiantes de escuelas especiales y sus profesores, aunque con ajustes en la frecuencia de los recorridos.

Como parte de las nuevas formas de gestión, Carbajal Serrano destacó la creación de Transmed, empresa concebida para facilitar la movilidad del personal sanitario y de pacientes que requieren tratamientos especiales, con perspectivas de ampliar sus operaciones.

Otra línea de trabajo consiste en aprovechar los recursos disponibles mediante una mayor cooperación con actores económicos no estatales.

De un parque de 12 mil 650 medios de transporte automotor, más de 600 están vinculados a esas formas de gestión mediante contratos de arrendamiento y otras modalidades de asociación.

La estrategia comprende también el aprovechamiento de almacenes y espacios de las terminales de transporte, donde se articulan actividades estatales y no estatales para mejorar el uso de los activos disponibles.

En paralelo, la organización apuesta por la movilidad eléctrica y el empleo de fuentes renovables de energía. Para ello cuenta con 120 estaciones de carga fotovoltaica, conocidas como solineras, adquiridas con presupuesto estatal y fabricadas con participación de la industria nacional.

La iniciativa busca aprovechar la energía solar en desplazamientos de corta distancia y reducir la dependencia del Sistema Eléctrico Nacional, en un contexto de limitaciones que condiciona la prestación de los servicios de transporte en Cuba. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: Susana Antón)