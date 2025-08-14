Artista Zaida del Río y un Jardín ideal en honor a Fidel Castro

Sancti Spíritus, 14 ago.-La muestra personal Jardín ideal, de la artista cubana de la plástica Zaida del Río, se inauguró en la Galería Provincial de Sancti Spíritus, una propuesta visual que celebra el cumpleaños 99 del Comandante en Jefe, Fidel Castro.

Un total de 20 obras de diferentes tamaños, realizadas sobre papel, conforma la exposición de la Premio Nacional de Artes Plásticas 2023. Según declaró la artista a Prensa Latina, la muestra se exhibió en Villa Clara y luego de su estancia en Sancti Spíritus recorrerá otras provincias como Matanzas y Ciego de Ávila.

Zaida del Río se suma al extenso catálogo de instituciones, creadores e intelectuales que rinden tributo en Cuba al líder histórico de la Revolución cubana.

Para nosotros representa un honor y una alegría participar en los homenajes que se realizan cada año, destacó.

Del Río inició sus estudios artísticos en la Escuela Provincial de Arte de Cienfuegos en 1960.

En 1971, ingresó en la Escuela Nacional de Arte, en La Habana, hasta 1974, donde recibió clases de prestigiosos artistas como Tomás Sánchez, Luis Miguel Valdés, Nelson Domínguez, Ernesto García Peña, entre otros.

La también ilustradora, diseñadora escénica y escultora sobresale por su línea, una figuración profusa y fluida, dónde el ser humano y la naturaleza confluyen en los cuerpos de mujeres pájaros, y en la representación de la vegetación que envuelve las esencias de lo femenino y lo masculino.

Recientemente, la artista visual fue reconocida con el Premio Maestro de Juventudes que otorga la Asociación Hermanos Saíz (AHS). (Tomado de Radio Cadena Agramonte)