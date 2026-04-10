Cuba moderniza industria del níquel con tecnología de China

La Habana, 10 abr.- Cuba mejora la infraestructura de la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara con el montaje de un nuevo sedimentador fabricado en China, una inversión clave para optimizar el procesamiento del mineral, se divulgó hoy.

La instalación del equipo, perteneciente a la unidad de lixiviación y lavado, modernizará el flujo tecnológico de una de las industrias más estratégicas del país, en la zona minera del municipio de Moa, en la oriental provincia de Holguín, que posee importantes reservas de níquel, uno de sus renglones fundamentales de exportación.

El director general de la fábrica, Alexander Garcés, declaró a la prensa local que esta inversión se traducirá en una mayor eficiencia operativa y el uso más racional de los recursos.

La implementación de esta tecnología en la referida entidad minera responde a un programa de desarrollo orientado a la actualización de la infraestructura industrial cubana, basado en la cooperación internacional y el esfuerzo de los especialistas locales, señaló el portal de la emisora Radio Angulo.

Según informes técnicos, el correcto funcionamiento de los sedimentadores es crucial en el proceso de lixiviación carbonato-amoniacal de la planta.

Estudios previos señalan que la eficiencia en esta fase impacta directamente en la recuperación de metales y la reducción de pérdidas de material valioso durante el proceso.

También, la industria del níquel en Cuba enfrenta desafíos relacionados con el suministro de combustible y el desgaste de la infraestructura, lo cual hace aún más necesarias estas inversiones en aras de sostener los niveles productivos, acotó la fuente.

La modernización de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara, que lleva más de tres décadas en operaciones, es vista por los expertos como un paso indispensable para la competitividad del sector. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)