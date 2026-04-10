Una flecha de desempate eliminó a Hugo Franco

La Habana.- LUEGO de salir airoso en su primer match, el cubano Hugo Franco cedió en flecha de desempate ante el alemán Jonathan Vetter y se despidió así de la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Puebla 2026, primer momento del circuito internacional.

Marcador final de 5-6 definido en una sola fecha para deshacer la paridad envió a Hugo de regreso a casa más pronto de lo que hubiera querido, sobre todo porque en el partido perdedor enseñó su habitual poder de recuperación para salir de momentos difíciles.

El mejor arquero cubano de la actualidad –en la modalidad de recurvo– tuvo un inicio discreto en la clasificación con solo 634 puntos (314 y 320) en la doble ronda a 70 metros, y se ubicó en el lugar 54 entre 69 participantes.

Ya en la etapa de los duelos afinó puntería para pasar con cómodo 6-2 sobre el chileno Ándres Gallardo. Llegado a la llave de 48 competidores le tocó vérselas con el germano que es número 13 del ranking mundial, dueño de medallas en anteriores copas y con puntuación ahora de 664 unidades que le depararon el 11 en el ordenamiento.

Pese a la diferencia de nivel, el cubano logró buenas andanas de nueve y 10 puntos en momentos claves para revertir el marcador, sin embargo no mantuvo la efectividad en el desempate y quedó eliminado.

La Copa de Puebla se disputa en el Parque del Arte con delegaciones de 20 países y según anunciaron los organizadores las discusiones de medallas serán en el Zócalo de la ciudad.

Se compite en individual y por equipos, y en las modalidades de recurvo y compuesto.

Hugo debe encabezar el equipo masculino de la Isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, cita a la que también se irá con elenco completo en el sector femenino y un representante en cada género en el arco compuesto. (Tomado de Jit)