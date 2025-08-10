Israel aprueba ocupación militar de Gaza y ordena evacuación masiva mientras EEUU se mantiene al margen

Israel, 9 ago.- El gabinete de seguridad israelí aprobó este martes la propuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu de ocupar militarmente la ciudad de Gaza, marcando el inicio de una operación a gran escala que podría extenderse a toda la Franja. La decisión, tomada tras más de 10 horas de deliberaciones, representa una nueva escalada en el conflicto y ha generado condenas internacionales por el riesgo de una catástrofe humanitaria.

Según fuentes israelíes, las Fuerzas de Ocupación emitirán órdenes de evacuación para aproximadamente un millón de palestinos que residen en la ciudad de Gaza y sus alrededores.

En un comunicado, la oficina de Netanyahu afirmó que el objetivo es “tomar el control de la ciudad mientras se brinda ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate”, aunque organizaciones internacionales han alertado que no hay lugares seguros para desplazar a la población.

Por otra parte, funcionarios estadounidenses confirmaron que el presidente Donald Trump ha optado por no intervenir, permitiendo que Israel tome sus propias decisiones estratégicas. Esta postura contrasta con las advertencias de la ONU, cuyo portavoz calificó la medida como una “peligrosa escalada” que agravará la crisis humanitaria.

En medio de la tensión, fuentes diplomáticas citadas por The Times revelaron que Israel podría cortar su cooperación en seguridad con el Reino Unido si este reconoce un Estado palestino en septiembre. Londres ha señalado que avalaría la creación de Palestina si Israel no acepta un alto al fuego en Gaza.

“El Reino Unido tiene mucho que perder si Israel decide tomar represalias”, advirtió una fuente anónima, en referencia a la colaboración histórica entre el Mossad y los servicios de inteligencia británicos.

Mientras tanto, la Oficina de Prensa del Gobierno en Gaza denunció que 197 personas, entre ellas 96 niños, han muerto por hambruna desde el inicio de la ofensiva israelí. La ONU y Palestina acusan a Israel de utilizar el bloqueo de alimentos y medicinas como arma de guerra, en lo que califican como un “genocidio en curso”.

“Esta ocupación profundizará la catástrofe humanitaria”, advirtió Naciones Unidas.

¿Qué sigue?

Con la ocupación militar en marcha y la comunidad internacional dividida, Gaza enfrenta su momento más crítico en décadas. Mientras Israel avanza, las miradas están puestas en si potencias clave como EE.UU., la UE o los país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)