Bloqueo petrolero de Estados Unidos afecta desarrollo de la zafra en Camagüey

Camagüey, 28 feb.- El bloqueo petrolero que promueve el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, como parte de su política de asfixia económica, afecta hoy el buen desarrollo de la zafra azucarera en la provincia de Camagüey, al impactar en todas las actividades del sector, principalmente el corte y tiro de caña hacia los centrales.

Por ejemplo, desde áreas del municipio de Florida, ubicado al suroeste de esta ciudad, solo se reportan unas 1100 toneladas de caña cosechadas, desde el inicio de la molienda hasta mediados del presente mes, debido a la falta de combustible, según una publicación en la página web de la emisora Radio Florida.

El cronograma de corte de la gramínea se paralizó tras el reciente bloqueo a la entrada de energéticos al país, provenientes en su mayoría de la República Bolivariana de Venezuela, donde el gobierno de Donald Trump perpetró un ataque militar el 3 de enero último.

Tales acciones incluyen asimismo la persecución contra barcos y otras embarcaciones que transporten esos hidrocarburos en el Caribe, y la aplicación de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

Las medidas, profundizadas por medio de una Orden Ejecutiva, firmada a finales del mes anterior por el presidente estadounidense, violatoria del derecho internacional, deviene en un nuevo golpe al progreso del ramo cañero-azucarero, si se tiene en cuenta, entre otros efectos, el tiempo perdido en la mejor etapa de recolección de la materia prima prevista para la fabricación del azúcar.

El municipio de Florida mantiene el plan de acopiar 35 mil toneladas de caña, que suministrarán al vecino ingenio Carlos Manuel de Céspedes, localizado en la demarcación homónima, más al oeste del territorio, cuyas operaciones fueron detenidas también, como consecuencia de la guerra imperialista empeñada en frenar la vida socioeconómica en la nación, obstaculizando el transporte, la producción de electricidad y el avance de otros ámbitos que dependen del petróleo y sus derivados.

En la zafra 2025-2026 Camagüey tenía en funcionamiento desde inicios de enero el central Siboney, perteneciente al municipio de Sibanicú, el cual detuvo sus molinos y las tareas agrícolas, a causa del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El estimado de producción entre las dos industrias agramontinas que participaban en la campaña es de más de 14 mil toneladas métricas de azúcar crudo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)