Ballet de Camagüey y otras propuestas animan Jornada de la Cultura Cubana

Camagüey, 11 oct.- Con un programa que comenzó con la presentación del Ballet de Camagüey, y que reúne a artistas, investigadores y proyectos culturales, esta ciudad desarrolla, del 10 al 20 de octubre, la Jornada de la Cultura Cubana como muestra de expresión esencial de la identidad nacional, la memoria histórica y las tradiciones que distinguen a esta isla.

Regina Balaguer, directora de la agrupación danzaria, declaró que la compañía decidió iniciar las celebraciones con un programa concierto en el Teatro Avellaneda, integrado por obras de su repertorio clásico, neoclásico y contemporáneo.

Las presentaciones, previstas durante tres días, estarán dedicadas a celebrar los 50 años del maestro Rafael Saladrigas y a rendir homenaje a Fidel Castro, figura vinculada al impulso y la promoción de la cultura en Cuba.

Entre las propuestas del conjunto danzario sobresalen La fille mal gardée, Talismán, Conflicto, Clásicos y Cuba, y Dos pensamientos, con funciones programadas para las tres de la tarde durante este fin de semana.

El programa de este sábado también incluye la presentación de los proyectos Liante Dance, Sangre Gitana, Ilusión y Construyendo Sueños, así como encuentros y eventos de investigadores dedicados al análisis y la promoción de la cultura.

Los más pequeños tendrán su espacio con la actividad Un encuentro con Fernanda, mientras que la reapertura del centro cultural La Trova devolverá al público otro espacio para el disfrute de la música en vivo, con la participación de artistas del Centro Provincial de la Música.

En el ámbito de las artes visuales, la Galería 289 República acogerá la exposición colectiva Contraste, integrada por obras de artistas de la plástica camagüeyana, una oportunidad para apreciar la diversidad de lenguajes y perspectivas que distinguen la creación artística local.

Asimismo, a las seis y treinta de la tarde, el espectáculo Del Danzón a la Rumba reunirá a la orquesta La Bella Época y al movimiento danzonero en una propuesta que celebra la riqueza de los ritmos tradicionales cubanos.

Con estas iniciativas Camagüey se suma a la celebración de la Jornada de la Cultura Cubana mediante una programación que integra distintas generaciones y manifestaciones artísticas, y reafirma el valor del arte como vehículo de identidad, participación y continuidad de las tradiciones nacionales. (Texto: Agencia Cubana de Noticias) (Foto: Consejo Provincial de las Artes Escénicas) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)