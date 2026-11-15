Cuba continuará solidaria pese a bloqueo, embajador en Pakistán

Islamabad, 14 nov.- El embajador Damián Cordero aseguró que, pese a las difíciles circunstancias por el cruel bloqueo, económico, comercial y financiero de Estados Unidos, Cuba continuará solidaria y también agradecida con el respaldo que recibe.

Así lo expresó el representante de La Habana ante Islamabad en reunión con una comitiva de la Comisión de Educación Superior de Pakistán (HEC), integrada por su director ejecutivo y de Proyecto para becas cubanas. En el encuentro, Cordero actualizó sobre el otorgamiento de 11 becas, totalmente gratuitas y destinadas a estudiantes paquistaníes por parte del gobierno cubano para el curso 2027-2028.

Señaló que ese compromiso se mantiene a pesar del recrudecimiento del asedio y el aumento de medidas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos contra el país caribeño.

De igual modo, el embajador explicó detalladamente los procedimientos consulares y administrativos que se realizan en la sede diplomática de la isla en Pakistán para tramitar la documentación y visados de los becarios.

En ese sentido, pidió el acompañamiento de todos para lograr ese propósito en el tiempo previsto. (Tomado de Prensa Latina)