«Un país sin cine no existe»: Armando Pérez Padrón en inauguración del Festival de Cine Europeo

Camagüey, 14 nov.- La llegada del audiovisual europeo a las salas de cine cubanas siempre plantea una tensión productiva entre la tradición autoral del viejo continente y las urgencias de un público formado en otras claves narrativas.

En la inauguración del 9no Festival de Cine Europeo, con sede en el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo de Camagüey, el especialista y Presidente de la filial de la Uneac en la provincia, Armando Pérez Padrón abordó esa brecha desde la genealogía del cine de autor y en cómo las escuelas europeas han marcado pautas en la cinematografía universal.

Pérez Padrón se remontó a la influencia de la Nueva Ola francesa en Cuba y al peso ideológico del neorrealismo italiano. No dejó de mencionar las relaciones de Zabattini con Julio García Espinosa y otros importantes realizadores cubanos, como argumento de que el buen arte se construye en el intercambio de lecturas y afinidades estéticas.

El crítico también señaló el tránsito del neorrealismo hacia propuestas donde el erotismo y la exuberancia física de los actores, con Fellini como referencia ineludible, desplazaron la denuncia social hacia la introspección psicológica. En ese viraje jugaron un papel decisivo actrices como Brigitte Bardot, Sophia Loren, Monica Vitti y Catherine Deneuve, quienes se convirtieron en referentes estéticos más allá de Europa y transformaron la forma de entender el cuerpo y el deseo en pantalla.

Curiosamente, explicó que suele emplear el término «pornopatadas» junto al también crítico Juan Antonio García Borrero aludiendo, no la pornografía en sentido estricto, sino a un tipo de cine que privilegia la violencia y la acción física como estímulo inmediato para un público menos especializado. Frente a esta tendencia, es notoria su intención de reivindicar la tradición europea que apuesta por lo conceptual y lo educativo, aunque, por supuesto, tampoco esté exenta de este fenómeno.

Lo que perdura es aquello que construye significados desde la calidad artística y no desde la vacua provocación. Bien lo expresaba Armando Pérez Padrón en las palabras inaugurales, «Un país sin cine no existe», frase que debería exaltarse en los tiempos que corren como una consigna patriótica. Con el estreno de Neurótica Anónima también se promueve este discurso en nuestro país, y nuevamente con otra oportuna edición del Festival de Cine Europeo. La idea no es solo ampliar el diapasón cultural de los espectadores, sino también obligarlos a preguntarse qué tipo de filmes se consumem y qué tipo de obras se producen en el mundo actualmente.

La programación del festival, que se extiende del 12 al 15 de noviembre de 2026, responde a esa inquietud, con una programación diversa que incluye producciones de Países Bajos, Portugal, Hungría e Italia.

Sirva esta nota para exhortarlos a formar parte de la jornada con la premisa de convertir el séptimo arte en un espacio de resistencia cultural. (Texto y foto: Chelsea Martínez Riera/Radio Cadena Agramonte)