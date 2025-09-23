Cuba celebra aniversario 59 de Escuelas Militares Camilo Cienfuegos

«Felicitamos a sus profesores y estudiantes que, como parte del pueblo, garantizan que Cuba vencerá», expresó en la red social X.

Por su parte, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) congratuló a los fundadores y claustro de profesores que durante «59 años han formado hombres y mujeres de bien».

Las EMCC fueron fundadas por el General de Ejército, Raúl Castro, el 23 de septiembre de 1966. Su objetivo es entregar a la sociedad a jóvenes bachilleres en ciencias y letras con inclinación por la profesión militar, poseedores de elevados valores políticos, morales y de disciplina, para desempeñarse como futuros oficiales de las FAR. (Tomado de Prensa Latina)