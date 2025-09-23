martes, septiembre 23, 2025
Lo último:
nacionales

Cuba celebra aniversario 59 de Escuelas Militares Camilo Cienfuegos

Editor Web Radio Santa Cruz
La Habana, 23 sep.- El secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, recordó hoy el aniversario 59 de la creación de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos (EMCC).

«Felicitamos a sus profesores y estudiantes que, como parte del pueblo, garantizan que Cuba vencerá», expresó en la red social X.

Por su parte, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) congratuló a los fundadores y claustro de profesores que durante «59 años han formado hombres y mujeres de bien».

Las EMCC fueron fundadas por el General de Ejército, Raúl Castro, el 23 de septiembre de 1966. Su objetivo es entregar a la sociedad a jóvenes bachilleres en ciencias y letras con inclinación por la profesión militar, poseedores de elevados valores políticos, morales y de disciplina, para desempeñarse como futuros oficiales de las FAR. (Tomado de Prensa Latina)

También te puede gustar

MinRex: Ante la Covid-19 se impone la cooperación mundial pese a diferencias políticas

Redacción Digital

Producen levadura forrajera seca para el ganado porcino

[:es]Convocan a elecciones generales en Cuba[:]

Redacción Digital