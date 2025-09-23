Cuba celebra aniversario 59 de Escuelas Militares Camilo Cienfuegos
La Habana, 23 sep.- El secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, recordó hoy el aniversario 59 de la creación de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos (EMCC).
Por su parte, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) congratuló a los fundadores y claustro de profesores que durante «59 años han formado hombres y mujeres de bien».
Las EMCC fueron fundadas por el General de Ejército, Raúl Castro, el 23 de septiembre de 1966. Su objetivo es entregar a la sociedad a jóvenes bachilleres en ciencias y letras con inclinación por la profesión militar, poseedores de elevados valores políticos, morales y de disciplina, para desempeñarse como futuros oficiales de las FAR. (Tomado de Prensa Latina)