Cuba anuncia su equipo para Copa América de Beisbol

La Habana.- CUBA anunció este domingo el equipo que le representará en la Copa América de Beisbol a disputarse del 13 al 22 de noviembre el Panamá.

Tres receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y 13 lanzadores integran la nómina, aunque más de un convocado puede desempeñarse en varias posiciones.

La nota enviada por la Federación Cubana de Beisbol y Softbol precisa que en el ámbito ofensivo las valoraciones se basaron en estadísticas descriptivas y predictivas, dotadas de datos más precisos para evaluar rendimiento y eficiencia

Menciona entre ellas, average contra lanzadores de más de 90 millas y de élite, respuesta a envíos en rompiente y elección de lanzamientos según la zona de strike.

También, average de fuerza y tacto, efectividad del rendimiento, efectividad táctica y ajuste al sistema de juego concebido para el equipo.

Precisa, además, que la concentración será en Matanzas, desde este martes, y adelanta que otros detalles serán ofrecidos este lunes en conferencia de prensa, a partir de las 11:00 a.m., en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano.

Cuba se desempeñará en el grupo eliminatoria A, como rival de Nicaragua (día 13), Venezuela (14), República Dominicana (15), México (16) y Curazao (17).

El B lo integran Panamá, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Brasil y Argentina.

Los tres primeros de cada segmento avanzarán a la fase definitiva, pactada del 19 al 22.

EL EQUIPO CUBA

Receptores (3): Andrys Pérez García (MTZ), Andy Yaniel Cosme Oliva (ART) y Raidel Abel Sánchez Trutié (SCU/También jugador de cuadro y jardinero).

Jugadores de cuadro (6): Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (CFG), Cristian Leandro Rodríguez García (VCL/Contratado en Japón) Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Tailon Sánchez Díaz (PRI), Alexei Fernando Ramírez Rodríguez (PRI), Yoel Yanqui Vera (SCU/También jardinero/Contratado en Nicaragua).

Jardineros (5): Yoelkis Guibert Stevens (SCU/Contratado en Nicaragua), Roel Santos Martínez (GRA/Contratado en Venezuela), Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA), Leonel Moas Acevedo (CMG) y Francisco José Martínez García (SCU).

Lanzadores (13): Pavel Hernández Bruces (IND), Frank Luis Medina García(PRI), Darío Sarduy Medina (VCL/Contratado en Japón), Yoennis Yera Montalvo (MTZ/Contratado en Venezuela), Armando Abdiel Dueñas Moré (MTZ/Contratado en Nicaragua), Yunier Batista Ramírez (CAV), José Ignacio Bermúdez García (MAY), Yunieski García Viera (ART), Yusniel Padrón Artiles (HAB/Contratado en Venezuela), Randy Román Martínez Pacheco (PRI/Contratado en Japón), Yadián Martínez Pérez (MAY), Michel Alejandro Cabrera Rodríguez (HOL) y Geonel Gutiérrez Jiménez(ART).

Cuerpo de dirección: Germán Mesa Fresneda (HAB/Director), Noelvis González Matos (HOL/Coach de banca), Pedro Luis Lazo Iglesias (PRI/Coach de pitcheo), Jesús Bosmenier Rodríguez (PRI/Coach de pitcheo), Rafael Muñoz Medina (SSP/Coach de base), Cecilio Javier Drake Carrera (HAB/Coach de base), Humberto Marcos Guevara Yervilla (HAB/Jefe técnico), Omar Linares Izquierdo (PRI/Coach de la ofensiva), Francisco José Montesino Flores (HAB/Médico) y Javier Pérez Peña (HAB/Fisioterapeuta).

(Tomado de Jit)