Cuba: alertan a pacientes hematológicos e inmunológicos ante compleja situación epidemiológica

La Habana, 18 oct.- Los pacientes hematológicos e inmunológicos deben extremar las medidas de precaución ante la actual situación epidemiológica del país, calificada de compleja por el aumento simultáneo de las arbovirosis —dengue y chikungunya—, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas y las hepatitis.

La alerta fue emitida por el doctor Wilfredo Roque García, director del Instituto de Hematología e Inmunología (IHI), Dr. José Manuel Ballester Santovenia, en una comparecencia en la televisión cubana.

El especialista explicó que conocer las posibles complicaciones debe contribuir a mantener la calma y asumir con seriedad las medidas preventivas, pues toda precaución es poca para evitar contraer alguna de las enfermedades que han aumentado su circulación.

Añadió que la participación de todos en el saneamiento ambiental y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias resulta esencial para impedir la proliferación de vectores y las condiciones que deterioran el escenario epidemiológico.

El director del IHI advirtió que los pacientes inmunológicos pueden verse seriamente afectados por estas enfermedades, debido a que su condición los coloca en desventaja para enfrentar procesos infecciosos.

En el caso de los pacientes hematológicos, explicó que las alteraciones en la cantidad y calidad de las plaquetas pueden agravar los daños provocados por el dengue, hasta provocar hemorragias que lleguen a ser severas.

Sobre las personas siclémicas (con drepanocitosis), precisó que una infección respiratoria puede desencadenar complicaciones graves, como el síndrome torácico agudo. Asimismo, ante una enfermedad diarreica aguda, corren mayor riesgo de deshidratarse con facilidad y desarrollar otras complicaciones.

Roque García insistió en que estas complicaciones pueden evitarse y recomendó acudir sin demoras al médico de asistencia o al especialista ante cualquier señal de alarma.

En el caso de estos pacientes, subrayó, resulta especialmente importante la prevención secundaria, pues ya viven con una enfermedad de base. Por ello recomendó extremar la higiene personal y de los alimentos, mantener una correcta hidratación, evitar lugares cerrados con alta concentración de personas y usar el nasobuco.

Como se ha informado, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, afirmó que la situación epidemiológica del país está marcada por el alza estacional de las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas y las hepatitis, además de un incremento de las arbovirosis.

El problema, precisó, no se limita al dengue o al chikungunya, sino que responde a la circulación simultánea de varias enfermedades transmisibles propias de la temporada. (Tomado de Trabajadores)