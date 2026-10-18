Prensa Latina denuncia en China impacto de bloqueo de EEUU a Cuba

Shanghái, China, 18 oct.- El vicepresidente de Prensa Latina, Alejandro Gómez, denunció hoy aquí las dificultades que enfrenta la agencia para mantener sus operaciones en el exterior y divulgar información sobre Cuba, en medio de las restricciones impuestas por el bloqueo estadounidense.

Durante su intervención en el Foro Académico del Sur Global, el directivo afirmó que la verdad se ha convertido en una víctima de los conflictos y las luchas de poder, mientras determinados medios internacionales ofrecen una visión parcial de la realidad cubana.

Gómez señaló que el bloqueo comercial, financiero y económico de Estados Unidos limita, entre otras actividades, la adquisición de combustible para la generación eléctrica y dificulta la llegada a la isla de medicamentos básicos para operaciones de niños y ancianos.

El vicepresidente cuestionó las narrativas que presentan a Cuba como un Estado fallido y atribuyen a su Gobierno la responsabilidad por las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país.

Asimismo, criticó la cobertura de medios internacionales sobre la isla, que, a su juicio, privilegia problemas como los cortes eléctricos, las deficiencias de los servicios de salud y la acumulación de basura, mientras presenta la cooperación internacional cubana como una actividad delictiva.

Gómez afirmó que estas representaciones responden a intereses políticos y editoriales y sostuvo que los medios del Sur Global deben fortalecer sus capacidades para ofrecer perspectivas propias sobre los acontecimientos internacionales.

El directivo denunció también obstáculos que afectan el trabajo de las corresponsalías de Prensa Latina en distintos países, incluidos cierres de cuentas bancarias, interrupciones de servicios de comunicación y dificultades para realizar transferencias financieras desde Cuba.

A esas limitaciones, explicó, se suman las dificultades energéticas en Cuba, donde la sede central de Prensa Latina ha llegado a enfrentar apagones de hasta 20 horas diarias.

Ante esa situación, la agencia ha contado con el apoyo de medios aliados de China, Vietnam, Medio oriente y América Latina y el Caribe, así como de la solidaridad internacional, para instalar paneles solares, inversores y baterías que permiten mantener sus operaciones durante buena parte del día.

En declaraciones a Prensa Latina, la presidenta de TelesSUR, patricia Villegas, también denunció el impacto negativo del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y destacó la capacidad de resiliencia del pueblo caribeño frente a la hostilidad norteamericana.

Emiliano López, catedrático de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, condenó la política estadounidense contra Cuba, al tiempo que exaltó el ejemplo de resistencia y de soberanía que ha representado la isla para el esto de las naciones latinaomericanas.

Representantes de Zambia, Sudáfrica, Brasil, China, Ghana y México también denunciaron durante sus intervenciones en el foro la política hostil y las medidas unilaterales de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. (Tomado de Prensa Latina)