Juzgan evasiones en establecimiento penitenciario de Camagüey

Jimaguayú, Camagüey, 18 oct.- Ante la alta incidencia y la gravedad de los hechos de evasión de presos o detenidos, previstos en el artículo 206, apartado 1 y siguientes, de la Ley No. 151, Código Penal vigente, el Tribunal Municipal Popular de Jimaguayú sesionó fuera de su sede habitual.

La audiencia se celebró en el Establecimiento Penitenciario Abierto de Camagüey, donde se impartió justicia una vez probados los hechos y con apego a las garantías del debido proceso.

En juicio oral y público, seis reclusos fueron sancionados por la comisión de ese delito y de otros hechos asociados. Las penas impuestas oscilaron entre 10 meses y tres años de privación de libertad.

Asimismo, se aplicaron las sanciones accesorias de privación de derechos, prevista en el artículo 42, apartado 1, inciso a), y de prohibición de salida del territorio nacional, establecida en el artículo 59, apartado 1, ambos del Código Penal.

También fueron revocados los beneficios penitenciarios de los sancionados y se dispuso su traslado a establecimientos de mayor rigor, de conformidad con la legislación vigente y con pleno respeto al debido proceso.

Esta actuación judicial reafirma el compromiso institucional de enfrentar con firmeza las conductas que atentan contra la disciplina social y la seguridad ciudadana. La celebración pública del juicio y el rigor en la aplicación de la ley contribuyen a fortalecer la confianza en el sistema de justicia cubano. (Texto y fotos: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)