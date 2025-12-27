Crisis de salud amenaza el futuro de Gaza

El Fondo de Población de las Naciones Unidas señaló en un comunicado que “solo una fracción de los establecimientos de salud sigue funcionando y muy pocos pueden brindar atención obstétrica y neonatal de emergencia”.

Los trabajadores del sector fueron desplazados, los medicamentos escasean y las unidades neonatales están colapsadas porque funcionan mucho más allá de su capacidad y con muy pocas incubadoras y personal capacitado, subrayó.

Para muchas de las 55 mil embarazadas en Gaza que buscan atención médica, la pregunta no era si nacería su bebé sino dónde y si sobrevivirían al parto, apuntó el organismo.

El documento destaca el caso de Rana, que como la mayoría de los gazatíes, “está desplazada y vive en una tienda de campaña improvisada, expuesta a duras condiciones invernales y fuertes lluvias”.

Las recientes inundaciones arrasaron refugios, destruyeron pertenencias y dejaron a las familias empapadas y propensas a enfermarse, con un riesgo cada vez mayor de infecciones respiratorias, diarrea, hepatitis e hipotermia, alertó.

El Fondo afirmó que las embarazadas, las nuevas madres y los recién nacidos se encuentran entre los que corren mayor peligro.

Para muchas, el viaje al hospital es en sí mismo representa un riesgo aterrador después de repetidos ataques a instalaciones médicas, señaló.

El transporte es otro gran desafío, explicó la partera Heyam, quien describió como muchas mujeres llegan a los hospitales exhaustas, desnutridas y sin atención prenatal.

“Hay un aumento notable de los casos de desnutrición y anemia entre las mujeres en posparto, así como de desnutrición y bajo peso al nacer entre los recién nacidos debido a la mala nutrición materna”, confirmó. (Tomado de Prensa Latina)