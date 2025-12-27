Banco Central de Cuba alerta sobre nueva campaña de desinformación y engaño masivo

La Habana, 27 dic.- El Banco Central de Cuba (BCC) emitió una alerta oficial dirigida a toda la población para denunciar y contrarrestar un nuevo intento de manipulación y engaño masivo que circula de forma malintencionada a través de redes sociales y otras plataformas digitales.

La institución financiera suprema del país actúa con celeridad para proteger a los ciudadanos de informaciones falsas que buscan crear inestabilidad y confusión.

Según el comunicado de la autoridad monetaria, la campaña de desinformación ha sido promovida nuevamente por el individuo Ignacio Jiménez (también referido en algunas plataformas como Giménez), quien difunde la noticia completamente falsa de que el gobierno de los Estados Unidos realizará una donación masiva de dinero en efectivo a la población cubana. Este contenido fraudulento insta engañosamente a las personas a acudir a bancos y sucursales en busca de una supuesta distribución de fondos.

El Banco Central de Cuba declara categóricamente que esta información es FALSA. La institución subraya que no existe ningún programa, donación u operación de entrega de efectivo promovida por el BCC o por el gobierno estadounidense dirigida a la población en general en estas fechas.

Este tipo de acciones constituyen un delito de engaño masivo cuyos objetivos principales son sembrar el caos, alterar el orden público y, de manera cruel, aprovecharse de las necesidades legítimas de los ciudadanos.

El BCC alerta que seguir estas instrucciones falsas no solo conlleva una pérdida de tiempo, sino que puede provocar aglomeraciones innecesarias y afectar el normal funcionamiento de los servicios bancarios. Además, estos esquemas suelen ser la antesala de intentos de fraude o phishing para obtener datos personales y financieros de los incautos.

La institución hace un llamado a la población a mantener la calma, ejercer la crítica y verificar toda información únicamente a través de los canales oficiales del Banco Central de Cuba, el Gobierno y los medios de prensa acreditados. Se insta a no compartir, replicar o dar crédito a mensajes de procedencia dudosa recibidos a través de aplicaciones de mensajería o redes sociales, y a denunciar este tipo de contenidos a las autoridades.

Esta alerta se enmarca en la política permanente de ciberseguridad y protección al ciudadano que lleva a cabo el Estado cubano, frente a las recurrentes campañas de desestabilización y guerra no convencional que intentan manipular la realidad y erosionar la confianza en las instituciones nacionales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)