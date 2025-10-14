Contribuyen en Villa Clara a reparación de termoeléctricas

Villa Clara, Cuba. – La Fábrica de Calderas Jesús Menéndez, ubicada en el municipio villaclareño de Sagua la Grande, se sumó a los esfuerzos por optimizar el funcionamiento de las termoeléctricas cubanas mediante la elaboración de piezas de repuesto.

Organizada como Unidad Empresarial de Base (UEB), la entidad terminó la conformación a principios de octubre de una pieza clave para la puesta en marcha de la CTE Ernesto Che Guevara, en Santa Cruz del Norte, Mayabaque.

En ese proceso productivos, el colectivo de la Fábrica de Calderas Jesús Menéndez contó con el asesoramiento de especialistas chinos del sector, en lo concerniente a las prestaciones de maquinado y la toma de decisiones técnicas.

Las labores que asume esa entidad de Villa Clara forman parte del encadenamiento productivo que desarrollan las principales industrias del archipiélago, con el objetivo de apoyar el restablecimiento de la capacidad de generación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). (Tomado de Radio Reloj)