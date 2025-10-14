A partir de este martes muestra colectiva de artistas chinos en la Biblioteca Nacional

La Habana, 14 oct.- La exposición “Fusión y Armonía: Muestra Internacional de la Pintura Tradicional China de la Ruta de la Seda”, será inaugurada este martes en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, auspiciada por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas.

La muestra forma parte de la gira internacional de renombrados artistas de la plástica chinos “Ruta de la Seda”, organizada por la Editorial de Cultura y Arte de China, se realiza dentro de la Jornada de la Cultura Cubana y conmemora especialmente el 65 Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba.

Podrán ser apreciadas más de 100 obras maestras de 26 calígrafos y pintores reconocidos de la Academia China del Arte y se exhibirá sucesivamente en el Centro Cultural Chino de Sri Lanka y el de Malasia.

Según el prólogo, “las obras no sólo heredan la esencia tradicional del paisaje chino, las flores y los pájaros, la pintura de personajes, sino que también se integran en la exploración innovadora del arte contemporáneo, lo que refleja la profundidad y amplitud del diálogo entre la cultura china y las múltiples civilizaciones del mundo”.

El periplo que recorrerá la muestra tiene como objetivo construir un puente de aprendizaje mutuo entre civilizaciones, para que la expresión artística en diferentes contextos culturales y el espíritu de pincelada a mano alzada china se reflejen entre sí.

El prólogo propone que estas obras maestras crucen las montañas y los mares y actúen como mensajeros del intercambio entre civilizaciones, resuenen a orillas del Océano Índico, circulen por el Estrecho de Malaca, florezcan en las costas del Caribe y escriban conjuntamente un nuevo capítulo en el intercambio y el aprendizaje mutuo de las civilizaciones humanas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)