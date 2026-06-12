Continúan trabajadores sociales legado de Fidel

La Habana, 12 jun.-La dimensión del pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en los trabajadores sociales y el trabajo del sector centró este jueves la conferencia titulada Fidel y el Trabajo Social, incluida en las actividades por el centenario de su natalicio.

En el encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tomaron parte directivos del organismo y trabajadores sociales que honraron la memoria del líder histórico de la Revolución.

Encabezaron el evento Ariel Fonseca Quesada, viceministro de Trabajo y Seguridad Social; y Víctor Hernández Torres, vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí.

El vice titular recordó que Fidel concibió a los trabajadores sociales como un ejército de jóvenes capaz de participar en todas las batallas económicas y sociales del país.

Señaló que, ante un escenario tan o más complejo que la década del 90 o el inicio del siglo, se requiere indiscutiblemente del trabajo social, y anunció que desde hace dos años se abrió la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de La Habana, presente ya en nueve provincias.

Rita Machín Reyes, directora de Trabajo Social del MTSS, afirmó que la mejor manera de dignificar el programa de trabajo social es hacer bien la labor de cada día, con profesionalismo, sin esperar reconocimientos externos.

Precisó que esto implica atender a jóvenes desvinculados, personas que salen de prisión, niños con problemas nutricionales, personas con discapacidad y adultos mayores, en escenarios cada vez más complejos, honrando así el legado de Fidel Castro.

Hernández Torres, vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí, evocó anécdotas de sus encuentros con Fidel, a quien definió como un dirigente que preparaba, organizaba y exigía con rigor.

Mirleidys Pupo Escalona, quien participó en la misión en Venezuela como trabajadora social, relató su experiencia en la que destacó además que el trabajo social es “algo maravilloso” y que Fidel los llamó “médicos del alma”.

El encuentro constituyó un emotivo homenaje al legado de Fidel Castro, cuyo pensamiento y obra continúan guiando la labor del trabajo social en Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)