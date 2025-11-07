Continúan esfuerzos por restaurar infraestructuras en Holguín

Holguín, 7 nov.- Labores de construcción y limpieza continúan en Holguín como parte de las acciones de la fase recuperativa para revertir los daños del huracán Melissa en infraestructuras económicas, sociales y particulares.

El total de afectaciones en la provincia asciende a más de 432 mil, de ellas más de cuatrocientas presentan derrumbes totales y más de siete mil, destrucción parcial; asimismo, más de mil 200 instituciones de salud prestan servicios.

Rodolfo Barzaga Mena, jefe del subgrupo de Construcción, informó que laboran en diferentes áreas del territorio con el objetivo de lograr una pronta recuperación, para lo cual ejecutan labores de recogida de desechos y obstrucciones, gestión de materiales destinados a la rehabilitación de infraestructuras y construcción de sarcófagos.

Declaró que el número de viviendas afectadas supera las seis mil y se gestionan techos desde provincias vecinas como Santiago de Cuba y Las Tunas, con un total de 10 mil tejas de asbesto y zinc destinadas a los derrumbes parciales.

Aclaró que las afectaciones se reportan en los 14 municipios del territorio, por lo que aplican un proyecto de trabajo que distribuye de forma equitativa los recursos hacia todas las zonas, priorizando las de mayor daño e impacto, como centros de salud y educacionales.

Además, se han asignado cinco mil tejas asfálticas a los derrumbes totales, y cada municipio se encarga de priorizar los recursos enfocados en sus casos más graves, agregó Barzaga Mena.

Aseguró que continúan trabajando en el levantamiento como tarea principal, junto al director de Vivienda y el de Finanzas y Precios, para evaluar y verificar las mesas de trámite en cada territorio y precisar los documentos de los afectados con el objetivo de su posterior restauración. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)