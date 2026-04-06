Congresistas de EEUU tras visita a Cuba: Ilegal bloqueo debe cesar

Jayapal y Jackson, miembros de la Cámara de Representantes por los estados de Washington e Illinois, respectivamente, emitieron una declaración al término de una visita de cinco días a la isla como parte de una delegación del Congreso de Estados Unidos.

“El bloqueo ilegal de combustible impuesto por los Estados Unidos a Cuba —situada a solo 90 millas al sur de los Estados Unidos— se suma al embargo más prolongado de la historia mundial y está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano”, expresaron en el texto, publicado en la página oficial de Jayapal.

Recordaron que Estados Unidos impidió la entrada de “una sola gota de petróleo en Cuba durante más de tres meses” y se trata -advirtieron- “de un castigo colectivo cruel —que equivale, en la práctica, a un bombardeo económico contra la infraestructura del país— y que ha provocado daños permanentes”.

“Esta situación debe cesar de inmediato”, exigieron los dos representantes al argumentar que fueron testigos directos de los problemas que genera la falta de combustible que afecta servicios básicos como la salud pública, el abasto de agua e incluso las afectaciones al sistema de enseñanza.

“Numerosos negocios han cerrado sus puertas. Las familias no pueden mantener sus alimentos refrigerados”, añadieron en su declaración, en la cual destacaron que durante este viaje “escuchamos a una amplia diversidad de voces: familias, líderes religiosos, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, representantes del Gobierno cubano”.

También dialogaron con “embajadores de países latinoamericanos y africanos, organizaciones de ayuda humanitaria y ciudadanos cubanos de todo el espectro político”.

“En todos los sectores existe un consenso: este bloqueo ilegal debe terminar de inmediato. No creemos que la mayoría de los estadounidenses deseen que este tipo de crueldad e inhumanidad continúe perpetrándose en su nombre”, subrayaron.

Jayapal y Jackson coincidieron en que los obstáculos para el progreso en Cuba “dependen ahora de que los Estados Unidos modifiquen su política obsoleta —propia de la era de la Guerra Fría—, basada en la imposición de medidas económicas coercitivas y presiones militares”.

La verdadera reforma solo provendrá de trazar un nuevo rumbo, enfatizaron los congresistas, quienes abogaron por la necesidad de que Estados Unidos y Cuba entablen “de inmediato negociaciones genuinas que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano, así como los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarán de una colaboración real entre nuestros dos países”.

Pramila Jayapal rompió barreras al convertirse en la primera mujer indoamericana en servir en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el séptimo distrito congresional de Washington. Copresidió el Caucus Progresista del Congreso de 2019 a 2021, seguido de un mandato como presidenta de 2021 a 2025. Forma parte tanto del Comité Judicial como del Comité de Presupuesto.

En tanto Jonathan Jackson ejerce como representante por el primer distrito congresional de Illinois desde 2023. Es hijo del fallecido reverendo Jesse Jackson, anteriormente fue portavoz nacional de la Rainbow/PUSH Coalition, organización fundada por su padre que trabaja a favor de la justicia social y los derechos civiles a través del activismo político. (Tomado de Prensa Latina)