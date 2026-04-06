Festival de Cine Cubano de Minnesota tiende puentes

Washington, 6 abr.- Tender puentes culturales entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba es, desde su creación, uno de los propósitos del Festival de Cine Cubano de Minnesota, que en su decimosétima edición anual regresó a la ciudad de Minneapolis.

Para Greg Klave, del Comité de Cuba en Minnesota, organización que participó en la coordinación del decimoséptimo festival, esta nueva cita marcó una larga historia de colaboración con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y la Sociedad Cinematográfica de Minneapolis/St. Paul.

En comentarios a Prensa Latina, Klave se refirió a la presentación de películas de directores emergentes —que mostraban locaciones y actores cubanos— ante una audiencia creciente de residentes de Minnesota —quienes ahora desean viajar a la isla— gracias a la ayuda de este festival.

La noche de clausura del festival contó con la presencia de la jefa de la Misión de Cuba en Estados Unidos, embajadora Lianys Torres. «Estamos muy complacidos de haber realizado finalmente este viaje a Minnesota y de constatar la solidaridad con Cuba que aquí existe», expresó.

Para la última proyección de todo un mes de cine, se escogió El Misterio de la Música Cubana: La Clave, un documental de Kurt Hartel que rinde homenaje a la rica tradición musical del país caribeño, que se remonta a raíces afrocubanas y se fusiona con influencias africanas y europeas.

Una especial invitada fue Gloria Echevarría Portal, conocida en el mundo de la música como Gloria «La Niña» Rivera, que estuvo acompañada de su trío.

Ella lleva en su sangre una herencia musical impresionante, pues su madre fue una cantante de filin (versión españolizada del vocablo inglés ‘feeling’ que significa ‘sentimiento’) en Cuba en los años ’60 del pasado siglo y su padre fue Andrés Echevarría Callava conocido como “El Niño Rivera”, destacadísimo tresero, compositor y arreglista.

El Niño fue considerado “padre de la armonía en el tres” por sus aportes armónicos y sonoros a ese instrumento, imprescindible de la música tradicional cubana

Desde 2010, el Minnesota Cuba Film Festival (MCFF) ha llevado a ese estado de la Región Medio Oeste de Estados Unidos las mejores películas cubanas, con un enfoque en los logros y desafíos del pueblo de la isla.

“¡Gracias por hacer del 17.º Festival de Cine Cubano de Minnesota un éxito! Estamos profundamente agradecidos con nuestro público, colaboradores, patrocinadores y voluntarios por hacer (…) una maravillosa celebración del cine y la cultura cubanos”, resaltó la página oficial del certamen. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

