Científicos cubanos optan por el Premio Energía Nuclear

La Habana, Cuba. – Un grupo de investigadores cubanos presentó en La Habana 22 proposiciones al Premio 2025 de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada.

Las sugerencias en ese sentido están relacionadas con las aplicaciones nucleares y otras tecnologías, entre ellas la óptica, el láser y la ultrasónica para resolver problemas en diversas áreas.

Especialistas de la institución informaron que 10 de ellas corresponden al Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear, sobre equipos láser, hidrogeles de uso agrícola, metodologías de radiomutagénesis y selección in vitro.

Los restantes correspondieron a los institutos Nacional de Ciencias Agrícolas, Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, el de Información Científica y Tecnológica y el Cibernética, Matemática y Física y otras instituciones. (Tomado de Radio Reloj)