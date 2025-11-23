Concluye en Cuba IX Encuentro Internacional de Agroecología

La Habana, 23 nov.- El IX Encuentro Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Educación Nutricional y Cooperativismo concluye en el Palacio de Convenciones de esta capital, al cabo de seis jornadas de sesiones en tres provincias de Cuba.

Inaugurado en el Centro Integral de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en la provincia de Artemisa, con la participación de representantes de 15 países, el evento también se desarrolló en La Habana y Mayabeque.

Representantes de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Indonesia, Irlanda, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Sri Lanka y Uruguay debatieron acerca de varios temas relacionados con las dinámicas agrícolas y ecológicas en el país antillano y el resto del mundo.

Asimismo, intercambiaron con productores en recorridos por fincas y cooperativas agropecuarias de las tres provincias occidentales.

La clausura precede a la grabación del programa de televisión Palmas y Cañas, con la participación de todos los asistentes al IX Encuentro Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Educación Nutricional y Cooperativismo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)