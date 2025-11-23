Cuba derrotó a Estados Unidos en Norceca Sub-17 de Voleibol

La Habana.- EL EQUIPO varonil de Cuba rompió el invicto al de Estados Unidos al doblegarlo 3-1 (25-22, 27-25, 12-25, 25-20) en la semifinal y discutirá el título este domingo del Campeonato Continental Norceca Sub-17 Managua 2025.

Los antillanos se desquitaron del revés sufrido en el grupo B al llevarse el triunfo, a pesar que su rival fue superior en ataque 46-41, bloqueo 13-8 y servicio 10-6, pero aprovecharon los 34 errores de su rival, 21 desde la línea de saque, por 23 los nuestros.

El máximo anotador de Cuba y del partido fue en esta ocasión Víctor Contreras con 20 puntos, escoltado por el capitán Reinaldo Márquez (13) y Dalian La O Gutiérrez (11).

Franklin Vincent (16), Jackson Real (15) y Logan Flores (12) lideraron la ofensiva de Estados Unidos, que sintió la ausencia de Noah Mbaitoloum a partir del segundo set por una lesión en el tobillo, luego de una jugada en la red, según el sitio oficial del torneo.

Mañana, a partir de las cinco de la tarde (hora de Cuba), los alumnos de Liam Sem Estrada enfrentarán por la medalla de oro al elenco triunfador del otro cotejo semifinal de esta noche entre México y Puerto Rico.

Con esta victoria, los de la Mayor de las Antillas superaron la actuación de los representantes en la primera edición, en 2023, cuando consiguieron la medalla de bronce.

Estrada declaró a la prensa que «vamos a descansar para analizar los fallos y mejorar como equipo. Luego pensamos en el rival, ya que ambos son buenos y los respetamos. Estos niños vienen de menos a más, a veces los partidos se complican por la edad, por la inexperiencia y la falta de roce, pero vamos subiendo poco a poco».

«La parte sicológica también fue fundamental. Trabajamos en cómo enfrentar a un equipo con el que veníamos de perder, que se veía superior en su rendimiento y en su estado anímico».

Márquez, por su parte, manifestó que «cuando en el grupo perdimos contra Estados Unidos, nos prometimos que en la vuelta sería diferente. Seguimos con nuestro objetivo que es clasificarnos al mundial, que para todo voleibolista es un sueño, y más poder representar a Cuba».

Agregó que «estamos en la final, es un honor para nuestro país. La clave esta noche fue que salimos a hacer las cosas que nos correspondían a cada uno y evitamos los fallos».(Tomado de Jit)