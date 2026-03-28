Como sacada de «The Last of Us»: descubren araña que imita hongo zombi para atacar a sus presas

Moscú, 28 mar.- Científicos han descubierto una nueva especie de araña que se hace la muerta, fingiendo haber sido infectada por un hongo parásito, informa Gizmodo.

El hallazgo se produjo por casualidad, cuando Alexander Bentley, un conservacionista y herpetólogo del grupo Waska Amazonía, se encontró durante una caminata nocturna una criatura inusual ‘pegada’ a una hoja.

Inicialmente, el investigador pensó que simplemente había encontrado un ejemplar curioso y espeluznante de cordyceps: un género de hongo parásito que convierte a insectos y arácnidos en zombis y se alimenta de sus cerebros creciendo literalmente a través de sus cuerpos.

Precisamente este hongo sirvió de inspiración para el apocalipsis zombi en los juegos The Last of Us que posteriormente fueron adaptados como serie por HBO.

Para sorpresa de Bentley, esta araña infectada, que parecía ser solo un cadáver, de repente comenzó a moverse. Claramente no estaba muerta.

Finalmente, Bentley y otros biólogos identificaron la nueva especie gracias a una red de voluntarios en la plataforma de entusiastas de la ciencia iNaturalist, donde Bentley había publicado imágenes de su macabro hallazgo a finales del verano pasado, sin ser aún consciente de lo que realmente había descubierto aquella noche.

Los investigadores llamaron a la araña Taczanowskia waska. Como se señala en la revista Zootaxa, este es el primer ejemplo conocido de arañas que imitan hongos parásitos.

Al igual que las otras integrantes del género Taczanowskia (que en total incluye ocho especies), estas arañas no tejen telarañas, y su estrategia de caza consiste en fingir su muerte para luego abalanzarse sobre su presa y atraparla con sus dos patas delanteras. Todas son cazadoras que emplean la estrategia de saltar inesperadamente para capturar a sus presas.

Las observaciones de ejemplares de Taczanowskia waska en el laboratorio revelaron que estas arañas no solo simulan su muerte para cazar, sino que también recurren a esta técnica para evitar a depredadores.

Actualmente, la distribución de Taczanowskia waska se limita a tan solo 100 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana. Por lo tanto, los investigadores desean proteger a estas arañas. Los biólogos han subrayado el importante papel de los voluntarios y los amantes de la naturaleza en su descubrimiento. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)