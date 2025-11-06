Recorre presidente Díaz-Canel zonas afectadas en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 6nov.- El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hizo este miércoles un recorrido por Santiago de Cuba, la provincia con más daños por Melissa.

“Es la segunda ocasión que está aquí luego del paso devastador del huracán hace una semana”, refiere la cuenta en X del canal Presidencia Cuba, que inició por el municipio de Guamá, territorio por donde tocó tierra el centro del fenómeno meteorológico.

El mandatario fue puesto al tanto de que el 52% de las viviendas sufrieron daños y que ya funciona la oficina de trámites y el punto de venta de materiales de la construcción. Hoy ya 31 familias tienen lista la documentación para la compra, le informaron.

En El Cobre viven unas 17 mil personas, que junto a las de los poblados aledaños, también severamente impactados, suman más de 30 mil.

La impresión de los lugareños es que Melissa fue mucho más fuerte que el Sandy, otro gran fenómeno natural que desafío a los santiagueros. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

