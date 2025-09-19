Cine indio en Cuba para mostrar cultura y tradición

La Habana, 18 sep.- El Festival de Cine Indio se inauguró hoy en La Habana en las salas Charles Chaplin, Riviera y el Multicine Infanta para presentar su filmografía, y exponer la cultura y tradición de ese país de Asia del Sur.

La muestra se desarrollará desde hoy y hasta el domingo siempre en los horarios de 14:00 y 17:00 hora local con la proyección de 16 títulos cinematográficos de esa vasta nación, poseedora de tan rica historia cultural.

Entre las cintas a exhibir en el certamen están “Queen”, “Papanasam” y “Tanhaji: The Usung Warrior”.

Del año 2014, “Queen” está enmarcada en el género de comedia dramática. Es una cinta la cual narra sobre una insegura chica punyabí (perteneciente al estado de Punjab), quien emprende sola su viaje de luna de miel a París y a Ámsterdam después de que su prometido haya cancelado la boda.

Otra de las propuestas de este Festival de Cine Indio es “Papanasam” (2015), un drama de suspenso centrado en un hombre, quien después de cometer un crimen de manera inesperada, tomará medidas desesperadas para salvar a su familia del lado oscuro de la ley.

En cuanto al filme “Tanhaji: Usung warrior”, pertenece al género de historia y drama, y se ubica en el año 1665, cuando el emperador mongol Aurangzeb capturó con éxito 26 fuertes en el imperio de Maharashtra por su posición estratégica.

Después de cinco años, Aurangzeb encargó al general Udaybhan Rathod tomar el control del fortín y expandir el imperio al sur de la India.

Con estas y otras propuestas, nuevamente se afianza la filmografía de ese país en Cuba y la colaboración entre el sector cinematográfico de ambas naciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

