Ponderan labor del Programa Materno Infantil en el municipio de Cruces

Cienfuegos, Cuba.- El Programa Materno Infantil posee relevancia en el municipio de Cruces por el quehacer de sus especialistas dentro del sector de Salud Pública.

La emisora local refiere que la atención a las gestantes y recién nacidos resultan acciones primordiales para evitar los riesgos de prematuridad, la anemia, la sepsis urinaria, la hipertensión en el embarazo y otros trastornos en edades adolescentes.

Aracelys Sirio Vázquez, Jefa del programa en el municipio cienfueguero de Cruces, mencionó las charlas sistemáticas con las adolescentes para que eviten las gestaciones no deseadas, el abandono de los estudios y la desatención de su estado una vez captadas en sus consultorios médicos.

Hasta la fecha, en los indicadores de Cruces no existe mortalidad materna, sobrepasan los 70 nacimientos y falleció un recién nacido, explicó Sirio Vázquez. (Tomado de Radio Reloj)