Avistan inusuales perros azules en zona exclusiva de Chernobil

Un fenómeno inusual conmocionó al público y a la comunidad científica por el avistamiento de perros con pelaje azul brillante en la Zona de Exclusión de Chernóbil, publicó hoy el sitio Science mail.

Los voluntarios de cuidado animal en la zona que fue escenario de uno de los peores desastres nucleares de la historia en 1986, intentan mientras tanto determinar la causa de esta coloración anormal en los cánidos, precisa la nota.

Estos cuidadores de la organización Perros de Chernóbil, una rama del Fondo para un Futuro Limpio, fueron los primeros en avistar varios perros con un inusual pelaje azul.

Posteriormente un video publicado en redes sociales muestra al menos una jauría de perros completamente azules. El grupo observó que esos animales no tenían ese color la semana pasada y especuló que podrían haber estado en contacto con algún tipo de sustancia química. A pesar de su alarmante coloración, destacaron que los perros parecen activos y saludables.

Desde 2017, esta organización ha cuidado a aproximadamente 700 perros, descendientes de mascotas abandonadas por los residentes tras la evacuación de 1986. Los voluntarios les proporcionan alimento y atención veterinaria anualmente.

Los internautas han especulado que el tinte azul se debe a la contaminación externa que puede ser arrastrada. Sin embargo, este evento ha vuelto a poner de relieve la notable capacidad de la fauna local no solo para sobrevivir, sino también para prosperar en condiciones de elevada radiación.

Los niveles de radiación en la zona de exclusión de Chernobil son de 11,28 milirem, seis veces superiores al límite permisible para los humanos.

La comunidad científica ha estudiado durante mucho tiempo los animales de Chernóbil, y recientes investigaciones están arrojando luz sobre su naturaleza única. Un estudio de 2023 dirigido por el ecólogo Norman J. Kleiman, de la Universidad de Columbia, descubrió que los perros locales son genéticamente distintos de sus parientes fuera de la zona.

Los científicos analizaron muestras de sangre de 116 perros callejeros, recolectadas durante los procedimientos de esterilización, y descubrieron aproximadamente 400 regiones genómicas anormales.

El estudio identificó 52 genes que podrían estar directamente relacionados con la exposición crónica a la contaminación ambiental. Estas mutaciones genéticas, transmitidas de generación en generación, permitieron a los animales adaptarse a la exposición prolongada a la radiación y a los metales pesados.

Los científicos enfatizan que vivir en condiciones tan adversas obliga a los animales salvajes a experimentar una evolución acelerada, desarrollando mecanismos de supervivencia en un entorno tóxico. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)