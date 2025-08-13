China inauguró la primera megatienda de robots humanoides
¿Cómo será comprar un robot como quien compra un coche? China responde con “Robot Mall”, una megatienda en Pekín que sus promotores presentan como la primera 4S para humanoides: ventas, repuestos, servicio y feedback del usuario bajo el mismo techo. La idea es simple y ambiciosa a la vez, convertir la curiosidad por los humanoides en uso cotidiano y contratos de mantenimiento.
¿Qué es una 4S (y por qué importa ahora)?
En China, el 4S fue la respuesta a una pregunta sencilla: ¿y si compro y mantengo mi coche en el mismo sitio? Ese modelo se exporta ahora a los robots: un lugar donde ver qué hacen, cuánto cuestan y cómo se mantienen con repuestos y servicio técnico, además de medir la experiencia del cliente. Si funciona, convierte la curiosidad por los humanoides en decisiones de compra informadas.
La cita es en Yizhuang, el distrito de alta tecnología de Pekín, también conocido como Beijing E-Town. Abrió el 8 de agosto, en paralelo a la World Robot Conference (del 8 al 12 de agosto), y ocupa cuatro plantas con unos 4 000 metros cuadrados.
En la planta baja, demostraciones inmersivas de usos reales en industria y salud junto a humanoides de referencia como Unitree G1, UBTECH Walker S o “Tiangong”. El segundo nivel es más interactivo, con interfaces cerebro-máquina, brazos robóticos y exposiciones participativas; el tercero centraliza diagnóstico, reposición de componentes y operación y mantenimiento remotos; el cuarto piso está pensado para cerrar acuerdos B2B en salas de negociación.
Qué puedes ver y hacer allí
Hay siete grandes categorías: robots médicos, industriales, de compañía, biónicos, integrados, bípedos y con ruedas. Entre las demostraciones, un perro robótico vestido de león, un humanoide que dispensa medicina tradicional china, brazos que pintan, máquinas que encestan o preparan café, y otros que retiran cajas de farmacia o sirven bebidas desde una barra. Escenas que son un reflejo de lo avanzada que está esta tecnología, pero también del camino que aún le queda.
¿Se venden al público?
No todos los robots están listos para salir de la tienda rumbo a un salón o una fábrica, pero muchos sí pueden comprarse o contratarse. Los precios arrancan en torno a 260 euros (2 000 yuanes) —pensados para modelos simples de compañía o educativos— y escalan hasta varios millones de yuanes, un rango alto que equivale a varios cientos de miles de euros según la plataforma y su configuración. En la mayoría de casos, la venta incluye instalación, formación y servicio técnico.
En el formato 4S, la última “S” hace referencia a survey, que en este contexto significa recoger la opinión y la experiencia del cliente después de la compra. En Robot Mall esto se traduce en revisiones periódicas, diagnóstico remoto, reposición de piezas y asistencia técnica, pero también en recopilar datos sobre cómo se usan los robots en el día a día. Esa información vuelve al fabricante para afinar funciones, mejorar la fiabilidad y preparar futuras versiones.
¿Por qué ahora?
En 2024, China fabricó 556 000 robots industriales y concentró dos tercios de las solicitudes de patentes de robótica del mundo, según datos de la Agencia de Noticias Xinhua. Con cifras así, la apertura de Robot Mall no es casual: forma parte de una estrategia para sacar los humanoides del laboratorio, ponerlos en entornos reales y reforzar un sector que en Yizhuang ya mueve más de 10 000 millones de yuanes en valor de producción anual.
¿Qué viene después?
Robot Mall no se quedará en esta versión inicial. Según sus responsables, en noviembre de 2025 prometen una versión 2.0, con más tipos de robots y escenarios de uso más variados. La idea es ampliar las demostraciones a entornos más realistas y sumar fabricantes, reforzando el papel de Yizhuang como centro neurálgico de la robótica en China.
Las imágenes hablan por sí solas. La agencia AP ha preparado una galería fotográfica con algunos de los mejores momentos de la apertura de Robot Mall. Puedes disfrutarlas directamente desde su web.
(Tomado de Cubadebate)