China inauguró la primera megatienda de robots humanoides

¿Cómo será comprar un robot como quien compra un coche? China responde con “Robot Mall”, una megatienda en Pekín que sus promotores presentan como la primera 4S para humanoides: ventas, repuestos, servicio y feedback del usuario bajo el mismo techo. La idea es simple y ambiciosa a la vez, convertir la curiosidad por los humanoides en uso cotidiano y contratos de mantenimiento.

¿Qué es una 4S (y por qué importa ahora)?

En China, el 4S fue la respuesta a una pregunta sencilla: ¿y si compro y mantengo mi coche en el mismo sitio? Ese modelo se exporta ahora a los robots: un lugar donde ver qué hacen, cuánto cuestan y cómo se mantienen con repuestos y servicio técnico, además de medir la experiencia del cliente. Si funciona, convierte la curiosidad por los humanoides en decisiones de compra informadas.

La cita es en Yizhuang, el distrito de alta tecnología de Pekín, también conocido como Beijing E-Town. Abrió el 8 de agosto, en paralelo a la World Robot Conference (del 8 al 12 de agosto), y ocupa cuatro plantas con unos 4 000 metros cuadrados.

En la planta baja, demostraciones inmersivas de usos reales en industria y salud junto a humanoides de referencia como Unitree G1, UBTECH Walker S o “Tiangong”. El segundo nivel es más interactivo, con interfaces cerebro-máquina, brazos robóticos y exposiciones participativas; el tercero centraliza diagnóstico, reposición de componentes y operación y mantenimiento remotos; el cuarto piso está pensado para cerrar acuerdos B2B en salas de negociación.

Qué puedes ver y hacer allí

Hay siete grandes categorías: robots médicos, industriales, de compañía, biónicos, integrados, bípedos y con ruedas. Entre las demostraciones, un perro robótico vestido de león, un humanoide que dispensa medicina tradicional china, brazos que pintan, máquinas que encestan o preparan café, y otros que retiran cajas de farmacia o sirven bebidas desde una barra. Escenas que son un reflejo de lo avanzada que está esta tecnología, pero también del camino que aún le queda.