China con Cuba, Beijing llama a EE.UU. a escuchar voz de la justicia

Beijing, 10 abr.- La Cancillería china subrayó hoy nuevamente su firme apoyo a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y llamó a Estados Unidos a escuchar la voz de la justicia y de la comunidad internacional.

A una pregunta de Prensa Latina, la portavoz Mao Ning respondió que China tomó nota de la reciente visita de legisladores estadounidenses a la isla, quienes se opusieron a la política hostil de Washington contra la nación caribeña.

La Cancillería llamó a poner fin de inmediato a todas las sanciones y el bloqueo contra Cuba, al tiempo que reiteró la disposición de Beijing para trabajar junto a la comunidad internacional en el respaldo a la isla.

China declaró en varias ocasiones que continuará con su «apoyo y asistencia» ante las repetidas amenazas de Estados Unidos, y condenó las presiones de Washington que «comprometen la paz y la estabilidad regionales».

Recientemente el embajador chino en Cuba, Hua Xin, denunció el impacto del bloqueo de Estados Unidos y reafirmó el respaldo de su país ante la actual intensificación de esa política.

El diplomático subrayó que Beijing continuará su apoyo en la defensa de la soberanía y seguridad nacional, al tiempo que fortalecerá aún más la cooperación en sectores clave como la energía y la alimentación.

Entre los proyectos en marcha mencionó la sincronización a la red nacional de parques solares donados por China, la implementación de sistemas de energía solar en viviendas aisladas y centros sociales y la entrega de asistencia alimentaria, incluido el envío de miles de toneladas de arroz. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)