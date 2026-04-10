Crisis energética obliga a reajustar Festival de Cine de Gibara

La Habana, 10 abr.- El cambio permite que el evento, fundado por el reconocido cineasta cubano Humberto Solás (1941-2008), se celebre con el estándar de calidad que lo ha distinguido a lo largo de los años.

Precisamente, una de sus prioridades es garantizar el nivel alcanzado para beneplácito del pueblo de Gibara y de los invitados que cada año arriban a la cita.

El Comité Organizador añadió en su página en Facebook que las obras en concurso y otras informaciones sobre la selección oficial se anunciarán más adelante por los canales habituales del festival.

Según la convocatoria inicial, pueden participar obras de cualquier nacionalidad en su idioma original con subtítulos en español, en tanto las categorías en competencia son Largometraje de ficción, Cortometraje de ficción, Largometraje documental, Cortometraje documental, Animación y audiovisual experimental.

El Premio Lucía es el mayor reconocimiento que otorga el festival a la creación cinematográfica hecha con voluntad y pasión por el séptimo arte. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)