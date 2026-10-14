Celebraremos Revolución cubana pese al bloqueo EEUU, afirma embajador

Ciudad de Panamá, 14 oct.- El embajador de Cuba en Panamá, Orestes Pérez, afirmó este martes que el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra la isla no impedirá celebrar el próximo 1ro de enero el aniversario 68 del triunfo de la Revolución, con renovado compromiso en la defensa de la soberanía y la autodeterminación.

En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el diplomático subrayó que, precisamente en medio de las actuales dificultades, la conmemoración adquiere mayor significado, al tiempo que ratificó la determinación de su país de resistir las presiones de Washington y preservar sus conquistas sociales.

Pérez señaló que durante 2026 se han intensificado las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses, particularmente a partir de las disposiciones ejecutivas impulsadas por el presidente Donald Trump, así como mediante el cerco energético, que agrava las limitaciones económicas y repercute directamente en la vida cotidiana de la población.

Explicó que Cuba enfrenta desde hace más de seis décadas una política dirigida a asfixiar su economía y propiciar un cambio de sistema, estrategia que, sostuvo, ha contado con el respaldo de sectores de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos.

El bloqueo constituye una guerra multidimensional y transversal que afecta todos los sectores de la sociedad, enfatizó el embajador, quien recordó que la nación caribeña también ha debido enfrentar agresiones militares, en alusión a la invasión mercenaria por Playa Girón, derrotada en abril de 1961.

A su juicio, se trata de una lucha asimétrica y desigual entre una pequeña nación que defiende su derecho a decidir su propio destino y una potencia que mantiene una política de hostilidad contra ella.

No obstante, remarcó que el Gobierno cubano, junto con sus organizaciones políticas y de masas, ha sabido afrontar los desafíos y preservar la unidad nacional, una fortaleza que consideró esencial para enfrentar las dificultades actuales y las que puedan surgir en el futuro.

El diplomático insistió en que el impacto del bloqueo trasciende los indicadores económicos y alcanza directamente a las familias, en especial a los sectores más vulnerables, con afectaciones en áreas esenciales como la salud, la educación y el transporte.

En particular, advirtió que las restricciones al suministro de combustibles han agravado la crisis energética y provocado prolongados apagones, con consecuencias para la conservación y preparación de alimentos, el funcionamiento de los hospitales y la continuidad de servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas y la atención a personas de la tercera edad.

Asimismo, señaló que la escasez de recursos e insumos limita el desempeño del sistema educativo y dificulta la respuesta a las necesidades de estudiantes y docentes.

En ese contexto, Pérez destacó la importancia de la próxima presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) de la resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.

La iniciativa será sometida a consideración del organismo los días 27 y 28 de octubre, agregó y manifestó su confianza en que vuelva a recibir un respaldo mayoritario de la comunidad internacional.

Pérez consideró que Cuba tiene pleno derecho a presentar su demanda ante la comunidad internacional y sostuvo que ese reclamo resulta aún más necesario ante el endurecimiento de las medidas estadounidenses, que calificó de ilegales e inhumanas y equiparó a un castigo colectivo contra la población.

En ese sentido, expresó que La Habana conoce las presiones que ejerce Washington sobre gobiernos de la región y delegaciones diplomáticas para restar apoyo a la resolución, pero se mostró convencido de que la mayoría de los países mantendrá su respaldo a la demanda cubana.

También agradeció las muestras de solidaridad del pueblo panameño, expresadas tanto en pronunciamientos públicos y actividades de apoyo como en iniciativas concretas destinadas a aliviar las consecuencias del bloqueo.

Entre esas acciones mencionó la recaudación de recursos y la adquisición de equipamiento para contribuir al desarrollo de la matriz energética cubana, así como la compra de kits de paneles solares.

De igual manera, resaltó las campañas de recolección de útiles escolares para atender carencias en los centros educativos y de medicamentos e insumos médicos destinados a hospitales de la isla, iniciativas en las que participan organizaciones solidarias, estudiantiles, sindicales y otros sectores de la sociedad panameña, además de cubanos residentes en el istmo.

Para Pérez, estas expresiones de apoyo demuestran que la solidaridad internacional continúa siendo un componente importante en las relaciones pueblo a pueblo y la lucha de Cuba contra el bloqueo y sus consecuencias sociales.

El diplomático rechazó, asimismo, las narrativas que presentan a Cuba como un Estado fallido y afirmó que el principal obstáculo para el desarrollo del país es precisamente la política de hostilidad estadounidense.

A pesar de esas restricciones, destacó los resultados de la isla en ámbitos como el deporte, la educación, la cultura y la ciencia, y recordó la respuesta de los científicos cubanos durante la pandemia de la Covid-19, cuando desarrollaron vacunas propias, entre ellas Soberana y Abdala.

Pérez reiteró que la experiencia acumulada durante décadas ha demostrado la capacidad del pueblo cubano para enfrentar situaciones adversas sin renunciar a sus principios ni a la defensa de su independencia.

Finalmente, ratificó que Cuba recibirá el aniversario 68 del triunfo revolucionario con optimismo y esperanza, convencida de que la unidad nacional permitirá superar las limitaciones actuales y continuar defendiendo la soberanía y la autodeterminación, concluyó. (Tomado de Prensa Latina)