Un camagüeyano en equipo Cuba al Panamericano Sub-18 de béisbol

La Habana, 14 oct.- Cuba anunció este martes los 20 jugadores que disputarán el Campeonato Panamericano Sub-18 de Béisbol, previsto del 22 al 29 de octubre en República Dominicana y clasificatorio para la Copa Mundial de 2027, entre los que se encuentra un lanzador camagüeyano.

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol confirmó la selección que buscará abrirse paso entre 12 equipos del continente, en una competencia que pondrá en juego cuatro boletos para la cita universal de la categoría.

El conjunto cubano estará dirigido por Alexei Moré Rodríguez, de Villa Clara, y competirá en la fase inicial dentro del grupo B, junto a Venezuela, México y Nicaragua, según la distribución anunciada para el certamen.

La nómina reúne a dos receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y siete lanzadores, una estructura que combina las piezas de la defensa con las opciones necesarias para afrontar un calendario de alta exigencia.

En la receptoría aparecen Frank J. Frías (Granma) y Goar Daniel Pérez (Villa Clara), mientras que el cuadro interior lo integran Samuel Matis (Santiago de Cuba), Anthony I. Navarro y Yamián González (Matanzas), Dariel R. Cabrera (Granma), Jorge L. Valera y César A. González (Cienfuegos).

Los jardines estarán cubiertos por Frederich Cepeda Jr. (Sancti Spíritus), Dairon M. Suárez (Las Tunas), Dairon O. Espinosa (Granma) y los hermanos Mario A. Rangel y Manuel A. Rangel (Villa Clara).

El cuerpo de lanzadores lo conforman Jesús A. López (Sancti Spíritus), Luis D. Rodríguez (Holguín), Osmar Forteza y Ronaldo Crusa (Pinar del Río), Chrystoffer Sarría (Cienfuegos), Dayron Reyes (Camagüey) y Marlon J. Rubalcaba (Santiago de Cuba).

La primera fase reunirá a 12 selecciones divididas en tres grupos de cuatro, con los dos primeros de cada llave avanzando a la Súper Ronda, mientras los restantes disputarán la ronda de clasificación antes de los partidos por las medallas.

Con el boleto mundialista como horizonte, los jóvenes cubanos tendrán en suelo dominicano una prueba decisiva para medir su desarrollo frente a rivales de la región y convertir cada entrada en un paso hacia el gran escenario de 2027. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)