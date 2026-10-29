Chequean en Santa Cruz del Sur implementación de transformaciones económicas y sociales (+ Foto y Posts)

Santa Cruz del Sur, 27 oct.- Alexei Prado Prado, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en este municipio, presentó el informe de la implementación en el municipio de las 176 medidas y sus ejes temáticos, en la reunión de trabajo realizada hoy y presidida por Yuneisi Ramos Vázquez, miembro del Buró Provincial del PCC.

El dirigente partidista destacó el trabajo político-ideológico en las redes sociales para el enfrentamiento a las campañas de descrédito del gobierno estadounidense contra la Revolución cubana, los avances en la producción de alimentos y los resultados en la exportación de cobo, langosta, camarón y carbón vegetal.

En otra parte del análisis se subrayaron los incumplimientos en la producción de leche y carne y la siembra de cultivos varios, así como el cambio de matriz energética en el Centro de Telecomunicaciones, la Empresa Pesquera Industrial del territorio y la Unidad Empresarial de Base CULTISUR.

A partir de la colocación de más de paneles solares, inversores y baterías en el Centro Multiservicios de Telecomunicaciones (@ETECSA_Cuba) de #SantaCruzdelSur, se incrementó el horario de prestación de servicios a los clientes

#CubaNoEsUnaAmenza #Camaguey

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La Empresa Pesquera Industrial de #SantaCruzdelSur hacia el cambio de matriz energética, un programa que se desarrolla aquí de forma gradual (Con ✍️: @episur) #Camaguey

#CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí https://t.co/36qOxgQzvw — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 26, 2026

También estuvieron entre los temas de intercambio el quehacer con los actores económicos del sector no estatal en pos de una mayor autonomía de la demarcación, el proceso de aplicación del Mercado de Barrio en beneficio de la comunidad, la entrega de tierras en usufructo y el incremento del control fiscal para el enfrentamiento a los altos precios y las subdeclaraciones en el pago de impuestos.

En la clausura de la jornada, Ramos Vázquez, informó que Santa Cruz del Sur fue elegido como territorio sede del acto provincial por el aniversario 68 del triunfo de la Revolución cubana, cita en la que estuvieron presentes Efrén Romero Pelegrín y Gelsy Pacheco Puig, miembro del Buró del PCC y coordinadora de Programas del Gobierno en la provincia, respectivamente, funcionarios del Poder Popular, del Consejo de la Administración, y representantes de entidades y organismos.