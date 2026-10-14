Camagüey celebra el Día del Trabajador Azucarero (+Fotos)

Camagüey, 14 oct.- Con fuerza y tradición se celebró este martes en la Unidad Empresarial de Base Talleres Especializados Azutecnia el acto provincial por el Día del Trabajador Azucarero, presidido por las principales autoridades políticas y gubernamentales de Camagüey.

La jornada rindió homenaje al esfuerzo colectivo de hombres y mujeres vinculados a la zafra, protagonistas de un sector estratégico para la economía nacional y guardianes de una historia que continúa marcando el presente.

En cumplimiento del Decreto Ley 109, fue conferida la Medalla Jesús Menéndez al colectivo de la Empresa Filial ESazúcar Camagüey, reconocimiento que simboliza la constancia, la entrega y el compromiso revolucionario de sus trabajadores.

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros y el Grupo Azcuba otorgaron la distinción Jesús Suárez Gayol a un grupo de los 83 trabajadores galardonados en la jornada, por acumular 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Yosvany Chávez Lima, secretario general del Buró Provincial Azucarero, quien destacó que, frente a las adversidades y a la política hostil del gobierno de Estados Unidos, los trabajadores azucareros fortalecen su unidad en torno al Partido y al Gobierno, y defienden la Revolución con la convicción de que “seguiremos siendo hombres y mujeres de Patria o Muerte”.

Desde Camagüey, la celebración del Día del Trabajador Azucarero reafirmó la fuerza de un sector que no se detiene, honra su historia y defiende con dignidad el futuro de la nación. (Texto y fotos: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)