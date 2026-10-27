Nuevas propuestas en Santa Cruz del Sur para el ingreso al Partido Comunista de Cuba (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 27 oct.- En la Asamblea de Ejemplares realizada este lunes en la sede del Poder Popular en el municipio, se propuso a las trabajadoras Lianet Sánchez Almarales y Yamilka Ortiz López para integrar las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Orlando Bejerano Molina, secretario general del Comité del PCC en la institución, dio a conocer los requisitos a tener en cuenta para obtener la condición de militante en la organización política,

entre los que mencionó el cumplimiento de la jornada laboral, el correcto comportamiento social y la participación en las tareas de las organizaciones de masas, entre otras.

Los presentes dieron criterios muy positivos de las jóvenes, quienes son compañeras responsables, con buenas relaciones humanas, y a las que caracterizan la puntualidad, el sistemático cumplimiento del deber y la ética profesional.

Lianet Sánchez Almarales es funcionaria del Departamento de Funcionamiento del órgano y Yamilka Ortiz López, jefa del Departamento de Patrimonio y Construcción de la estructura de Gobierno.

En el encuentro donde asistieron Araelia García Rojas y Miriadis Álvarez López, presidenta de la Asamblea del Poder Popular e intendente del municipio, en igual orden, Alexei Prado Prado, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba en Santa Cruz del Sur, exhortó a continuar fortaleciendo las filas partidista en saludo al aniversario 68 del triunfo de la Revolución.

El ingreso al PCC es un proceso voluntario, selectivo y de carácter individual. El desarrollo de la economía nacional, junto a la lucha por la paz y la firmeza ideológica constituyen las principales misiones de la organización política.