Cantante cubano JG presentará disco dedicado a Almeida, su padre

La Habana, 30 ago.- “Cómo se pone Juancito” será el nombre del nuevo disco de música popular bailable del cantante cubano Juan Guillermo Almeida, conocido artísticamente como JG, que se estrenará a finales del 2025 bajo el sello Unicornio de los Estudios Abdala.

Recientemente, JG dijo en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que los arreglos están a cargo del maestro David Calzado, director de la Charanga Habanera, y se encuentra en estos momentos en proceso de mezcla.

Destacó que el material estará dedicado a su padre, Juan Almeida Bosque, de ahí el nombre.

El artista se presentó el pasado miércoles en el Festival Varadero Josone, que acontecerá hasta este 31 de agosto en el Parque Josone del reconocido destino turístico de sol y playa ubicado en Matanzas, donde estrenó tres canciones de esa producción.

Reconoció que por tercera vez asiste a ese festival y la acogida del público siempre ha sido sensacional, además de ser un evento que ha logrado la unión de distintos géneros musicales en un mismo espacio, fortaleciendo así la cultura cubana.

Agradeció, además, a Issac Delgado, presidente y fundador de Varadero Josone, por hacer posible un encuentro como ese.

JG es el autor de populares temas como “Belleza Latina”, “Me acostumbré a estar sin ti” y “La tierra está llorando”. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)