Cuba recibe donativos en el buque venezolano Manuel Gual

La Habana, 30 ago.- El primer ministro cubano, Manuel Marrero, recibió hoy en la Zona de Desarrollo Especial Mariel, al buque venezolano Manuel Gual, con un importante donativo de alimentos y otros productos.

Este arribo representa el inicio de una nueva etapa del transporte marítimo regional, destinada a fortalecer los intercambios comerciales y avanzar en la soberanía alimentaria e incremento de la producción de nuestros países y abre un nuevo capítulo en la unidad de nuestros pueblos, expresó el embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro.

Por su parte, el ministro interino de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Carlos Luis Jorge acotó que cada ruta recorrida por este barco honra la memoria de los fundadores del ALBA y nos brinda la certeza de que construimos un futuro más justo y próspero para nuestros pueblos.

De igual forma recordó la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de paz y ratificó la condena y el rechazo del pueblo cubano contra el despliegue estadounidense de fuerzas y medios militares en el Caribe, así como la guerra de desinformación para justificar su agresión contra la hermana nación bolivariana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

