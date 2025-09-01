Resistencia palestina cambiará el curso de historia, afirma Türkiye

Durante una sesión de emergencia del Parlamento convocada para analizar el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza, Fidan denunció que Tel Aviv comete desde hace dos años crímenes de lesa humanidad a la vista de la comunidad internacional.

Esa brutalidad se inscribe como una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad, subrayó el canciller, al tiempo que rechazó los intentos de desplazar a la población palestina de Gaza.

Nos oponemos firmemente a ese plan, venga de quien venga, para nosotros no tiene ninguna validez, afirmó.

El jefe de la diplomacia turca recordó además las medidas adoptadas por su país contra Israel, entre ellas la suspensión total del comercio bilateral desde mayo pasado. En ese sentido, precisó que ninguna aeronave israelí puede utilizar el espacio aéreo de Türkiye y los puertos nacionales están cerrados a buques con bandera de ese país.

Las restricciones, que comenzaron con la reducción de un 30 por ciento en los intercambios comerciales, tras la ofensiva israelí del 7 de octubre de 2023, derivaron en la suspensión de exportaciones de más de mil productos y culminaron con el corte completo de operaciones el 2 de mayo de 2024.

El mundo debe comprender que la resistencia palestina no solo desafía a Israel, sino que representa la lucha global de los pueblos contra la injusticia, concluyó Fidan. (Tomado de Prensa Latina)